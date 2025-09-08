تكريم ماريا كاري في حفل توزيع جوائز MTV VMAs وأريانا غراندي تسلمها الجائزة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 سبتمبر 2025 06:58 صباحاً - شهد حفل توزيع جوائز MTV للأغاني المصورة والمعروف باسم "MTV VMAs"، تواجد عدد كبير من نجوم الغناء العالميين الذين قدموا عروضاً موسيقية مبهرة بإستعراضات أشعلت أجواء الحفل، هذا بالإضافة لمجموعة من التكريمات لأبرز الإنجازات في مجال صناعة الفيديوهات الموسيقية والأداء الغنائي.

تكريم ماريا كاري خلال حفل MTV VMAs

Embed from Getty Images

وخلال الحفل، قدمت ماريا كاري مجموعة من الأغاني المفضلة لدى المعجبين، التي تفاعل معها الجمهور وشاركوها الغناء. وبعد انتهائها من الغناء، قدّمت لها أريانا غراندي جائزة فيديو فانغارد لإنجازاتها الموسيقية وانحنت أمامها تقديراً لها ولفنها. ثم ضحكت كاري وهي تبدأ خطاب استلام الجائزة قائلةً: "هذا الرجل القمري ثقيل جدًا" في إشارة منها لتمثال الجائزة، وقالت لغراندي، مما أثار دهشتها: "أنا ممتنة جدًا لكِ".

— Video Music Awards (@vmas)

ويأتي ذلك بعد أن حصدت كاري أول جائز ة MTV VMAs لها على مدار مشوارها الفني، وهي جائزة أفضل فنان آر أند بي عن "Type Dangerous".

قد ترغبين في معرفة ماريا كاري تحصل على أول جائزة MTV VMAs على الإطلاق

تفاصيل حفل توزيع جوائز MTV VMAs

يُذكر أن حفل توزيع جوائز MTV VMAs إنطلق منذ قليل في قاعة UBS Arena بنيويورك، وخلال الحفل يعود إل إل كول جيه LL Cool J، البالغ من العمر 57 عاماً، إلى مسرح حفل توزيع جوائز VMAs كمقدم الحفل المسائي، وهي المرة الأولى التي يقدم فيها الحفل منفرداً، حيث سبق له أن شارك في تقديم حفل الجوائز عام 2022، إلى جانب جاك هارلو.

View this post on Instagram A post shared by Video Music Awards (@vmas)

وكانت قد تصدرت ليدي غاغا قائمة الترشيحات بـ12 ترشيحاً، من بينها "فيديو العام" و"أفضل فنان" و"أفضل ألبوم"، لتُسجل بذلك ثالث مرة في مسيرتها تتصدر ترشيحات؛ بعد أن حققت 13 ترشيحاً عام 2010، و9 ترشيحات عام 2020.

يليها في القائمة كل من برونو مارس بـ11 ترشيحاً، وكيندريك لامار بـ10، بينما تعادلت كل من روزاي وسابرينا كاربنتر بـ8 ترشيحات لكلٍ منهما، ثم أريانا غراندي وذا ويكند؛ بسبعة ترشيحات لكل منهما، وبيلي إيليش ستة ترشيحات، وتشارلي إكس سي إكس بخمسة ترشيحات.

ُمكنك قراءة: شاهدوا.. دوجا كات تأكل أحمر الشفاه على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز MTV VMAs 2025

يأتي وارن، 24 عاماً، وسومبر، 20 عاماً، من بين المرشحين لأول مرة هذا العام، إلى جانب روزي، جيجي بيريز، داميانو ديفيد، ليون توماس، لولا يونغ، فرقة ذا مارياس، جيني، جيمين، وجيسو.

وسيتم تقديم فئتين جديدتين هذا العام، هما أفضل موسيقى ريفية وأفضل فنان بوب.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»