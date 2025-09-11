موعد خروج رنا رئيس من المستشفى

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - كشف حاتم صفوت مدير أعمال الفنانة رنا رئيس في تصريحات صحفية أن حالتها الصحية تشهد تحسنًا ملحوظًا، ومن المرجح أن تغادر المستشفى مساء اليوم أو صباح الغد.

تطورات حالة رنا رئيس

وأكد حاتم صفوت أن الفريق الطبي المعالج سيجري لها خلال الساعات المقبلة مجموعة من الفحوصات الطبية والتحاليل وصور الأشعة اللازمة، للاطمئنان على كامل صحتها قبل السماح لها بالخروج، وأكد أن رنا تجاوزت مرحلة الخطر بنجاح، وأن وضعها مستقر للغاية، مشددًا على أن الفريق الطبي يراقبها بعناية تامة لضمان استقرار حالتها.

وطمأن جمهورها على حالتها الصحية وأكد أنها ستتواجد في منزلها خلال الفترة القادمة، وأنها ستعود إلى منزلها قريبًا، لتستكمل فترة الراحة والمتابعة الطبية في محيط أسرتها.

بدايات الأزمة

أوضحت والدة رنا رئيس، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الستات" المذاع على قناة "النهار"، أن ابنتها لم تكن بصحة جيدة منذ فترة طويلة، وأضافت: "رنا تعرضت منذ نحو أربعة أشهر لإجهاض، ومنذ ذلك الوقت وهي تعاني من مضاعفات صحية متكررة، كنا خلالها نتابع مع الأطباء باستمرار، لكن الأعراض كانت تعود من وقت لآخر بشكل مقلق".



وأكدت أن العائلة لم ترغب في الإعلان عن تفاصيل الأزمة في البداية حفاظًا على خصوصية ابنتهم، مشيرة إلى أنهم اختاروا التزام الصمت والاكتفاء بالمتابعة الطبية بعيدًا عن الأضواء.

تدهور مفاجئ وحالة خطيرة

وتابعت والدة رنا قائلة: "منذ حوالي أربعة أيام، شعرت رنا بآلام حادة ومغص شديد لم تستطع تحمله، وهو ما اضطرنا إلى التوجه بها فورًا إلى المستشفى حيث قرر الأطباء خضوعها لتخدير سريع، ثم أوضحوا أن حالتها تستدعي إجراء منظار عاجل بسبب نزيف حاد".

وأضافت أن النزيف لم يكن عاديًا، حيث امتد ليصل حتى منطقة الكبد، وهو ما جعل الفريق الطبي يقرر دخولها غرفة العمليات بشكل طارئ، واستغرقت العملية الجراحية نحو ست ساعات متواصلة، في وقت وصفت فيه حالتها بأنها كانت "حرجة للغاية".

والدة رنا ئيس: لم نتاجر بحياة ابنتنا

وشددت والدة الفنانة رنا رئيس، على أن العائلة اختارت التكتم على ما يحدث خلال الساعات الأولى للأزمة، قائلة: "لم نرغب في إبلاغ أي شخص أو الترويج للأمر عبر مواقع التواصل، لأن حياة ابنتي أهم من أي شيء آخر لم ولن نتاجر بصحتها أو نستخدم محنتها للظهور الإعلامي."

كما وجهت رسالة إلى جمهور رنا، مؤكدة أن العائلة كانت في حالة قلق شديدة طوال فترة الجراحة، لكنها في الوقت ذاته شعرت بالامتنان بعد أن تجاوزت ابنتهم المحنة بسلام، قائلة: "الحمد لله ربنا أكرمنا ورنا خرجت من العملية وهي الآن أفضل كثيرًا، وإن كانت لا تزال بحاجة إلى فترة نقاهة ورعاية خاصة".

زفاف رنا رئيس في مايو الماضي

يذكر أن رنا رئيس احتفلت في مايو الماضي بحفل زفافها بحضور عدد كبير من نجوم الغناء، أبرزهم: تامر حسني، مصطفى حجاج، كارمن سليمان، ريهام عبد الغفور، روجينا، أشرف زكي، داليا البحيري وزوجها، ماجد المصري، منة فضالي، المخرج مجدي الهواري وزوجته الاستايلست دنيا عبد المعبود، دينا، هند عبد الحليم، بشرى، المخرج أحمد نور، سارة نور، سلوى عثمان، وفاء عامر، هنا يسري، ملك أحمد زاهر، عبير منير، مصطفى عماد، وآخرون.

