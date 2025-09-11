إنتصار والدة محمد ممدوح وجميلة عوض ويسرا اللوزي في السينما

والدة محمد ممدوح في "السادة الأفاضل"

https://www.instagram.com/p/DNTuVcVOSzT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNTuVcVOSzT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNTuVcVOSzT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تجسّد دَور أم يسرا اللوزي في "صقر وكناريا"

جميلة عوض ابنتها في "ريد فلاج"

https://www.instagram.com/p/DNqc8jWs0o6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNqc8jWs0o6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNqc8jWs0o6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 06:58 مساءً - تعيش الفنانة إحالة من النشاط الفني الملحوظ خلال الفترة الأخيرة؛ حيث تشارك في عدد كبير من، بعضها انتهت من تصويره وينتظر العرض خلال الفترة القريبة المقبلة، والبعض الآخر مازال في مرحلة التصوير؛ حيث تظهر في أكثر من فيلم بدَور "" لأبطال وبطلات هذه الأفلام، استمراراً لتجسيد هذه النوعية من الأدوار لفنانين في سن كبير.ففي فيلم "السادة الأفاضل"، انتهت إنتصار مؤخراً من تصوير دَورها؛ حيث تجسّد والدة بطل العمل الفنان محمد ممدوح، ضمن أحداث اجتماعية وإنسانية لايت. تدور حول صراع بين عائلتين، إحداهما من قرية ريفية، والأخرى من القاهرة. لتتصاعد الخلافات بينهما في إطار يحمل جرعة من الكوميديا والمفارقات.قد تحبين قراءة إنتصار في 5 أعمال جديدة بين السينما والدراما بعد تألُّقها في دراما رمضان 2025فيلم "" بطولة: محمد ممدوح، طه دسوقي، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، محمد شاهين، ناهد السباعي، هنادي مهنى، إنتصار، علي صبحي، إسماعيل فرغلي، ميشيل ميلاد، وعدد آخر من الفنانين. وتأليف مصطفى صقر. ويسجل الفيلم ثالث تجارِب المخرج كريم الشناوي في السينما بعدما قدّم فيلم "عيار ناري" عام 2018. والفيلم المصري السعودي "ضي".أما فيلم "" الذي انتهى تصويره الشهر الماضي، ومرتقب طرحه في دُور العرض قريباً؛ فتجسّد خلالهدَور والدة بطلة العمل يسرا اللوزي. ويشارك في البطولة: محمد إمام، شيكو، يارا السكري، أحمد الأزعر، وائل العوني، مع ظهور خاص للفنان خالد الصاوي. وهو من تأليف أيمن وتار. وإخراج حسين المنباوي. وإنتاج وائل عبدالله.وتشارك إنتصار أيضاً في فيلم ""؛ حيث تقدّم شخصية والدة جميلة عوض، التي تعمل في مجال الدعاية والإعلان، في إطار اجتماعي كوميدي، يتناول العلاقات الزوجية ومشكلاتها. ويشارك في بطولته: أحمد حاتم، شريف منير، ونسرين أمين، اللبنانية ريم خوري، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من إخراج محمود كريم.اطّلعي على أفلام جديدة في دُور العرض المصرية أكتوبر المقبل: تعرّفي إليهاوبعيداً عن هذه الأعمال، تعززحضورها السينمائي بفيلم ""، الذي تشارك في بطولته إلى جانب: نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة. والمقرر طرحه في دُور العرض يوم 24 سبتمبر الجاري. إلى جانب مشاركتها في فيلم "" مع: بيومي فؤاد، مي كساب، أيمن منصور. الذي بدأ عرضه الأسبوع الماضي في عدد من دُور السينما العربية.كما تواصل إنتصار أيضاً تصوير فيلم "" الذي يضم نخبة من النجوم، بينهم: أحمد حاتم، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، سيد رجب، رحمة أحمد. وهو من تأليف أحمد بدوي. وإخراج ساندرو كنعان. وتستكمل نشاطها من خلال فيلم ""، بطولة يسرا؛ حيث تجسّد فيه زوجة الفنان عمرو عبدالجليل. والعمل من تأليف كيرو أيمن، ومصطفى بدوي. وإخراج خالد أبوغريب.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».