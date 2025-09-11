دانييلا رحمة تستعيد ذكرى مؤلمة عن جدها.. توفي بعد يوم واحد من حلمها به ميتًا في منامها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 سبتمبر 2025 10:02 مساءً - بكلمات مؤثرة وحزينة، استرجعت الفنانة دانييلا رحمة ذكرياتها عن جدها الراحل رفول الذي كانت تكنّ له حبًا كبيرًا. ومن شاهدها في اللقاء الذي أجراه معها الإعلامي أنس بوخش ضمن برنامجه ABtalks يتبين له مدى التأثر الذي بدا على ملامحها وهي تتحدث عنه لاسيما عندما روت حادثة لاتزال عالقة بذهنها عن رؤيتها له ميتًا في منامها ليحصل ذلك في اليوم التالي، ما جعل هذه الحادثة تترك في نفسها حزنًا وصدمة من الصعب أن تتخطاهما لغاية الآن. كما كشفت في اللقاء نفسه الذي تضمن العديد من المحاور التي تطرق لها أنس مع دانييلا رحمة عن الحياة والفن، أن معظم أحلامها في مناماتها تتحقق في الواقع.

دانييلا رحمة: جدي كان "أحلى شي" بالعالم وأحلى ذكرى أحتفظ بها

يسألها الإعلامي أنس بوخش: "ما الحلم الذي كنت تحبين ألا تحلمين به في حياتك"؟ تقول دانييلا رحمة: " منذ صغري لغاية الآن وأنا أحلم كثيرًا. هناك أحلام كنت أتمنى لو لم أحلم بها إطلاقًا. وهناك أحلام يصعب عليّ فهمها أو تفسيرها وتأخذ وقتًا كي تتحقق معي ولكنها تحصل لاحقًا". وأضافت دانييلا رحمة قائلة: "أذكر أنني كنت حينها في لبنان وكنت بعمر السبع أو الثماني سنوات تقريبًا. أنا عشت بين لبنان وأستراليا. ولكن معظم فترة مراهقتي كانت في أستراليا حيث ولدت هناك. ولكن كنا نزور لبنان بين فترة وأخرى. وكنا نقطن حينها في الضيعة مع جدي رفول".

وبابتسامة كبرى تصف دانييلا رحمة جدها وتتحدث عنه بفرح قائلة:"كان جدي "أحلى شي" بالعالم وأحلى ذكرى أحتفظ بها علمًا أنني لا أتذكر أشياء كثيرة من الطفولة ولكن لا أستطيع نسيان جدي رفول. وأذكر أنه كان يرتدي "الشروال" وكان يوزع علينا نحن الأطفال كل واحد ألف ليرة لنشتري من الدكان كانت عائلة والدي كبيرة".

دانييلا رحمة: رأيت جدي يسقط أرضًا ويفارق الحياة

وتتغير ملامح وجه دانييلا رحمة من الفرح إلى التأثر والحزن لدى تذكرها حلمها في منامها عن جدها مضيفة: "في إحدى الليالي، وبينما كنت نائمة، أتذكر أنني حلمت أن جدي توفي ورأيت الناس بالضيعة يقدمون عروضًا بـ"السيف والترس" التي كانت من تقاليد الضيعة آنذاك في الأفراح والأحزان. أذكر أنني استيقظت في اليوم التالي وقد تملكني الخوف من الحلم ولم أخبر أحدًا عن حلمي أنني رأيت جدي قد توفي. ومكثت طيلة الوقت في اليوم التالي وأنا قلقة وأنظر إليه وأراقبه بتمعن خائفة عليه. جدي كان أعطانا المال في ذلك اليوم لنذهب إلى الدكان لشراء ما نريد وأخبرنا أنه سيقصد بدوره متجرًا لشراء الأغراض والمستلزمات ليتم تحضير طعام الغداء في المنزل. بعد أن غادر المنزل، بقيت طيلة الوقت قلقة بانتظار عودته. عندما شاهدت جدي عائدًا ويقترب من المنزل وهو يحمل أغراضًا هرعت نحوه وناديته: جدي جدي. ولكن فجأة رأيت الأغراض تقع منه ورأيته أيضًا يسقط أرضًا. أتذكر حينها ربما هربت أو اختبأت في تلك اللحظة. لم أكن أريد أن أصدق ما رأيت أي أنه فارق الحياة. كنت خائفة أن يلوموني أنني السبب بموته. أنا رأيت هذا الحلم في الليلة الفائتة لوفاته ولم أجرؤ على إخبار أحد به. أحيانًا أقول ضمنًا ربما كان يجب عليّ إخبارهم علّهم كانوا تمكنوا من فعل شيء من أجله. وأتذكر أنني لم أخبر أحدًا عن الحلم إلا بعد سنوات. عندما كبرت قليلًا أخبرت والدتي. وصرت أطلب من الله ألا يدعني أحلم مجددًا. أنا أرى الكثير من الأحلام في مناماتي التي تتحقق".

دانييلا رحمة: حلمت قبل فترة من حملي أنني حامل وتحقق ذلك



وردًا على سؤال عن حلم آخر تحقق في حياتها باليقظة أضافت دانييلا رحمة: "حلمت قبل فترة من حملي أنني حامل وتحقق ذلك. وأختي أيضًا وقبل حملها، حلمت أنها حامل وبالفعل حملت بعد فترة. يقولون لي يجب أن تستشيري أخصائيًا عن أحلامك لتتبيني كيف تستطيعين رؤية أشياء قبل حصولها؟ ولكن لم أقصد أحدًا أو تحدثت مع أحد عن هذا الموضوع. أكتشف ذلك مع نفسي. لازلت لغاية اليوم أكتشف نفسي".



