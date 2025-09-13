خطوبة ليام هيمسورث وغابريلا بروكس.. الخاتم الماسي يتصدر المشهد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 سبتمبر 2025 11:08 صباحاً - بعد أشهرٍ من التكهنات والشائعات التي كانت تحاوطهما، أعلن النجم الأسترالي ليام هيمسورث شقيق النجم كريس هيمسورث، وعارضة الأزياء الأسترالية غابريلا بروكس خطوبتهما بشكلٍ رسمي بمنشور على إنستغرام، ظهرا فيه سوياً بشكلٍ رومانسي، بينما كان الخاتم الماسي الأكثر استحوذاً على المشهد.

ويأتي هذا الخبر بعد أن شوهدت بروكس الشهر الماضي، وهي ترتدي خاتماً من الألماس في إصبعها أثناء تصويرها، وهي تتجول على طول رصيف يخت في إيبيزا، إسبانيا.

خطوبة ليام هيمسورث وغابريلا بروكس

من خلال 3 صور عبر حسابها الخاص على إنستغرام، أعلنت غابريلا بروكس خطوبتها على صديقها ليام هيمسورث وذلك يوم أمس الجمعة 12 سبتمبر. جاءت الصورة الأولى للثنائي بالأبيض والأسود، ظهرت بروكس وهي تلف ذراعيها حول هيمسورث، وتُظهر خاتمها بينما كانا يقفان أمام الكاميرا.

ظهر في الصورة الثانية المحيط والشمس في السماء، أما الصورة الثالثة والأخيرة، فقد ظهرت بها يد بروكس فقط؛ لتُظهر خاتمها الماسي الباهر، والذي طغت عليه الكلاسيكية بلمسة عصرية. وعلقّت عارضة الأزياء على المنشور برمز قلب أبيض فقط.

وفقاً لموقع People، يُقدّر سعر الخاتم بـ 150ألف دولار أمريكي، ويبدو أنه يزن ما بين 4.5 و5 قراريط، ولكنه قد يكون أكبر من ذلك، ويُزيّن الخاتم أيضاً بإطار من الذهب الأصفر.

علاقة ليام هيمسورث وغابريلا بروكس.. من هنا بدأت

شوهد ليام هيمسورث وغابريلا بروكس لأول مرة معاً في ديسمبر 2019 في حفل غداء مع والدي الممثل، كريج وليوني، في بايرون باي، نيو ساوث ويلز، أستراليا. وتكرر الظهور إلى أن أصبح بشكلٍ رسمي، حين شارك هيمسورث صورة له ولبروكس أثناء حضورهما حفل العشاء الذهبي 2021 في سيدني.

وفي عام 2022، شاركت بروكس عبر حسابها على إنستغرام صورة لهيمسورث تهنئة بمناسبة يوم ميلاده، ثم ظهرا معاً على السجادة الحمراء في سيدني لحضور العرض الأول لأحد أفلامه.

ومن الجدير بالذكر أن ارتباط هيمسورث ببروكس ليس الأول في حياته، فقد سبق له الزواج من مايلي سايرس في ديسمبر 2018، وانتهى بالطلاق بعد عام تقريباً، في فبراير 2020. أما بروكس فقد سبق وكانت على علاقة بماتي هيلي.

منْ هي غابريلا بروكس؟

هي عارضة أزياء أسترالية، بدأت في العمل عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها في حملات إعلانية لعلامات تجارية كبرى. في مايو 2023، ظهرت لأول مرة على منصة عرض الأزياء في أسبوع الموضة الأسترالي. وتقسم وقتها بين أستراليا ولوس أنجلوس ولندن.

قبل هيمسورث، كانت بروكس على علاقة طويلة الأمد مع ماتي هيلي، مغني فرقة The 1975. ارتبط الاثنان لأول مرة عام 2015، وظهرا لأول مرة على السجادة الحمراء عام 2017 خلال حفل توزيع جوائز بريت. انفصلا أواخر عام 2019، في نفس الوقت تقريباً الذي رفع فيه هيمسورث دعوى طلاق من زوجته السابقة، مايلي سايرس.

