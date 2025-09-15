عبير نعمة تحتفل بيوم ميلاد ابنتها يارا برسالة مؤثرة وفيديو مميز

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 09:58 مساءً - احتفلت الفنانة اللبنانية عبير نعمة بيوم ميلاد ابنتها "يارا" الرابع عشر بطريقة مؤثرة، حيث اختارت أن تشارك جمهورها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مقطع فيديو قديم يجمعها بابنتها في طفولتها، وهي تتلقى منها أولى دروس الغناء وتشاركها في تقديم أغنية "ساوند أوف ميوزيك"، لتكشف عن اهتمامها بموهبة يارا المبكرة في الغناء، وارتباطها الوثيق بعالم الفن من خلال والدتها.

في رسالتها، لم تبخل عبير نعمة بالكلمات المليئة بالحب والامتنان لابنتها، فكتبت: "يارا، يا جنتي، يا نفسي... أنتِ الهواء الذي أتنفسه، معجزة حياتي. معكِ عشتُ أعظم هدية يمكن أن تحلم بها أي أم: ابنة جميلة جدًا، صادقة، ومشرقة بالنور."

وأضافت: "الآن، وأنتِ في الرابعة عشرة، يفتح العالم أبوابه لكِ. خلف هذه الأبواب دروس، مغامرات، وعجائب تنتظر قلبكِ الرقيق. أدعو الله كل يوم أن يحفظكِ، يرشدكِ، ويضع أرواحًا طيبة في طريقكِ. وكما قال جبران، أنتِ ابنة الحياة ذاتها! أسلمكِ إليها بثقة، وامتنان، ودعاء أم لا نهائي."

وتابعت النجمة اللبنانية عبير نعمة مشاعرها الجياشة تجاه ابنتها بقولها: "أحيانًا أتمنى لو أستطيع أن أحتضنكِ إلى الأبد، كما فعلت في 14 سبتمبر قبل أربعة عشر عامًا، عندما نظرت عيناكِ الكبيرتان إليّ لأول مرة، ووعدت نفسي أن أحميكِ بحياتي. كم أتمنى لو أستطيع تقبيلكِ بلا توقف دون أن تهربي، محرجة، قائلة: توقفي يا مامي، لم أعد طفلة. يا حبيبتي، ستظلين دائمًا طفلتي. احتضانكِ، تدليلكِ، والضحك معكِ على أشياء تافهة... هذه هي أعظم سعادتي، إدماني الأحلى."

وفي ختام رسالتها، كتبت عبير: "اليوم، أريد أن أشارك العالم هذا الفيديو القديم لنا، ونحن نغني معًا. إنه يحمل لحظة فرح لن أنساها أبدًا، قطعة منا، ذكرى سأحملها إلى الأبد. حتى لو كنتِ تغنين معي أقل الآن، تلك اللحظة سحر خالص في قلبي. عيد ميلاد سعيد، يا أغلى ما أملك. أحبكِ بلا حدود يا يارا، إلى الأبد... مامي."

وأرفقت نعمة هذه الرسالة العاطفية بفيديو يختصر الكثير من تفاصيل علاقتها مع ابنتها، التي ظهرت بوضوح في فيديو آخر تم نشره منذ أيام قليلة وعلقت عليه عبير قائلة: "أحيانًا أتمنى أن أحتضنكِ إلى الأبد، كما فعلت عندما التقت عيناكِ الكبيرتان بعينيّ لأول مرة، ووعدت نفسي أن أحميكِ بروحي... ستبقين دائمًا طفلتي. أحبك إلى الأبد يا يارا، يا أغلى ما لدي."

يارا فنانة بالفطرة

يذكر أن عبير نعمة كشفت في حديث سابق عن شخصية ابنتها، مؤكدة أنها تحمل مواهب فنية متعددة، من الرسم إلى الغناء، وأنها تشبهها وتشبه والدها في آن. وأشارت إلى أنها تدرك صعوبة طريق الفن، لكنها في حال اختارت هذا المسار ستقف إلى جانبها وتدعمها بكل قوة، لأن ما يهمها في النهاية هو سعادة يارا الدائمة.

العائلة في أجواء من الفرح

وليس بعيدًا عن هذه الأجواء، ظهرت عائلة "نعمة" مؤخرًا بكامل أفرادها في حفل زفاف نسرين نعمة وشريك حياتها طوني، حيث اجتمع الإخوة والأخوات: ليال، منال، غادة، إيلي، جورج، زياد، وعبير نفسها، ليغنوا معًا على المسرح احتفالًا بزفاف شقيقتهم. ولم تقتصر المشاركة على الأخوة فقط، بل امتدت لتشمل والدتهم والأحفاد، بينهم يارا، في مشهد عائلي دافئ تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان: "عائلة نعمة تحتفل بعرس نسرين بمشاركة الأم والأحفاد."

وعبّرت عبير نعمة عن سعادتها بتلك اللحظة العائلية عبر "الستوري" قائلة: "هيدي مش أول مرة منغني فيها سوا أنا وإخواتي، بس هالمرة وبالتحديد بعرس أختنا الحلوة نسرين وعريسها الحلو طوني، غنت معنا الماما وكل أولادنا ومن ضمنهم بنتي يارا. يعني العيلة كلها على المسرح."

