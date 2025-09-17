هند البلوشي تُهنئ زوجها محمد الجاسم بيوم ميلاده بطريقتها الخاصة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 04:32 مساءً - احتفلت الفنانة هند البلوشي بيوم ميلاد زوجها الفنان محمد الجاسم بطريقتها الخاصة؛ حيث نشرت فيديو بموقعها عبر الإنستغرام، تضمن صوراً لهما معاً، وصوراً لهما مع ابنتهما التي أنجبتها هند قبل ما يقارب أسبوعاً، والتي تم اختيار اسم "هند" لها كاسم والدتها، وقالت الفنانة هند بأحد الفيديوهات على حسابها بسناب شات: "زوجي محمد هو من اختار اسم ابنتي ورغب بإطلاق اسم "هند"عليها".

وعلقت هند البلوشي على الفيديو الذي شاركت بها جمهورها، وهنأت زوجها بيوم ميلاده وكتبت: "يا عوض ربي يا دعوة أمي كل عام وأنت الخير ربي يطولي بعمرك ويديمك فوق راسي ذخر وسند".

وكان الفيديو على أنغام أغنية "مدمنك" للفنان حمزة المحمداوي، والتي تقول كلماتها:

يمكن حبيبي لو اقلك مدمنك

قليلة ما اعتقد توفي ابد

حبي الك ما ينتهي

وحب ماله حد

أموت بهواك

عادي حبيبي مستعد

مو اني الاقدر استمر

من بعدك انت

جذاب اريدك انطيني ايدك

ارجعلي يا اول عشق

بعيوني شلته

صدقني أحبك

حب إلك ما ينتهي

قلبي يدك باسمك حبيبي

تبقى بيه

موعفتك اني

مو نسيتك وانتهت

مو قررت اني رحت

وانت رحت

شو قلبي حن

بأولها هاي بأولها اشو اني متت

ما عده يومي فارقني نومي

وكفت حياتي وصرت أحس

بالخنقه بعدك

ضل بالي يمك

صرت احجي باسمك

تفكيري بس يمك بقى

ظل قلبي عندك

من جسمي روحي

طلعت وما تحملت

ما قاومت بعدك ابد ما قاومت.

آخر أعمال عُرضت للفنانة هند البلوشي

أما آخر أعمال عُرضت للفنانة هند البلوشي فهي مسرحية "آخر رحلة"من ﺇﺧﺮاﺝ خالد بوصخر، ﺗﺄﻟﻴﻒ ناصر البلوشي، بطولة طارق العلي،، خالد العجيرب، إسماعيل سرور، سعيد الملا، محمد عاشور، شهد سلمان، نورا بالألف، فيصل السعد، سلطان العلي، محمد خالد الوزير، وسعود المطيري. وتدور أحداثها حول القطار رقم 777، الذي ينطلق وعلى متنه مجموعة من الأشخاص من مختلف فئات المجتمع، وأثناء سير القطار في الغابات تحدث الانهيارات الأرضية، مما يتسبب في توقفه وانقطاع جميع أجهزة الاتصال، مما يجعل من الصعب التواصل بمركز القيادة ووسائل الاتصال الأخرى.

كذلك مسرحية غنائية قدمتها في المملكة العربية السعودية بعنوان "عايش بقلب نورة"، من بطولتها وشاركها عدد من الفنانين وهم خالد العجيرب، عبدالله بهمن، منال العيسى، زياد القاضي، عبدالإله عبدالله، شنار الدوسري، أسامة الزهراني، العنود عبدالحكيم، سعود سليمان، أميرة أبا الخيل، وعبدالمجيد الخالدي.

أما بالنسبة للأعمال الدرامية فكان آخر عملين للفنانة هند البلوشي مسلسل "مجاريح"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عيسى ذياب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جمال سالم، ومن بطولة الفنانة سعاد عبدالله، أسمهان توفيق، هنادي الكندري، نور الدليمي، وعبدالله الطراروة.

ومسلسل "ست الحسن" من ﺇﺧﺮاﺝ باسم شعبو، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد شمس وعلي شمس، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، أحمد الجسمي، عبدالمحسن النمر، سحر حسين، وحبيب غلوم.

