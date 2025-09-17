ماغي بوغصن تكشف اسم شخصيتها في مسلسلها الجديد لموسم رمضان 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 05:46 مساءً - كانت عبارة "جود قادمة رمضان 2026" التي نشرتها الفنانة ماغي بو غصن عبر حسابها على إكس، كافية لإشعال حماس متابعيها وفضولهم لمعرفة المزيد من التفاصيل عن المسلسل الذي ستطلّ به نجمتهم في موسم دراما رمضان 2026. ولكن لم يرشح لغاية الآن معلومات أخرى سوى أن الفنانة ماغي بو غصن ستظهر في رمضان المقبل بشخصية تدعى جود.

هل سيحمل المسلسل اسم جود أيضًا؟

ولم تكشف الفنانة ماغي بوغصن عن خيوط القصة للحفاظ على عنصري التشويق والمفاجأة بسير الأحداث. المسلسل لم يُكشف بعد عن اسمه وتفاصيله وإذا كان سيحمل نفس اسم شخصية بطلة العمل جود أو اسمًا آخر، ولكن المعلومات التي رشحت سابقًا أن المسلسل هو من كتابة السوريين فادي حسين وشادي كيوان، ومن إخراج فيليب أسمر. وسيعلن قريبًا عن أسماء المشاركين بالعمل الذي هو من إنتاج شركة "إيغل فيلمز" ومن المتوقع ككل عام أن يحتل مسلسل الفنانة ماغي بو غصن مرتبة مهمة بالإنتاجات في موسم رمضان.

تفاعل واسع مع الإعلان عن اسم ماغي بوغصن في مسلسلها الرمضاني 2026

فور معرفتهم بأن الشخصية التي ستطل بها الفنانة ماغي بو غصن في رمضان المقبل تدعى جود، انهالت تعليقات متابعيها. منهم من أبدى إعجابهم بالاسم متمنين لها النجاح بعملها ومنهم من طالبها بالكشف عن مضمون العمل متشوقين لمعرفة قصته. وبعضهم قال إنهم سيدللون جود باسم جوجو. وآخرون راحوا يشرحون معنى اسم جود أنه يعني الكرم والعطاء والمحبة واللطف والتضحية. حتى أن منهم ولشدة حماسهم وضعوا أكثر من تصور لسيناريو وقصة العمل. وجاء في بعض تعليقات متابعيها على منشورها على إكس: "واخيرا عرفنا الاسم بدنا اللوك كمان"، "انا للحين ماعرفت ايش شخصيتك بالضبط"، "فخامة الاسم تكفي بحس رح تكون جود قوية وحنونة بنفس الوقت"، "كثير حبيت أسم شخصيتك الجديدة جود من أول ما أعلنتي عنه الحماس صار الف .متأكدين إنك رح تعطينا دور استثنائي متل ما عودتينا دايمًا وجودك بالمسلسل هو أكبر سبب بيخلينا نعد الأيام وننطر بكل حب. ومع جود رح نعيش كل لحظة بحماس، ونتعلق فيها ونحبها متل كل مرة"، "ماعندي شك إنو رح تترك بصمة حلوة و أثر كبير بقلبنا كلنا .. الفن والإحساس يلي بيوصل لقلب قلبنا بعد كل شخصية ماحدا بيعرف يوصلو غيرك ناطرين بفارغ الصبر .. كل التوفيق والنجاح ياحبيبة روحي".

وفيما كشفت ماغي بو غصن أنها ستلعب شخصية جود، كان البعض من متابعيها يعتقد أنها ستطل باسم وعد، فقال أحدهم: "واحنا صار لنا دهر نقول وعد طلع جود المهم فيه حرفين مشترك كل شي حلو عليج خلصنا من الاسم ممكن ننتقل للي عقبه تغششينا شوي؟"، " متأكده بتكون أحلى جود بالدنيا".

ماغي بوغصن: غرقانة بالمسلسل الجديد والشخصية الجديدة

وكانت الفنانة ماغي بو غصن قد أطلت في وقت سابق ونشرت حينها عبر حسابها على إكس أنها اشتاقت لمتابعيها وأخبرتهم أنها تدرك مدى شوقهم لمعرفة تفاصيل بشأن مسلسلها القادم لموسم رمضان 2026 وأطلعتهم أنها منشغلة بتصوير عملها الجديد ومغرمة بالعمل والشخصية التي ستقدمها من خلاله. وقد نشرت ماغي بو غصن صورة لها وهي ترتدي فستانًا باللون الأحمر وأطلت بملامح جدية أرفقتها بالتعليق التالي: "اشتقتلكن كتير بعرف عم تسألوا وبدكن معلومات وتفاصيل وأخبار.. بس بدكن تصبروا شوي لأن في أخبار كتير كتير كتير كتير حلوة شغلة وحدة فيي قولها.. انّي غرقانة بالمسلسل الجديد والشخصية الجديدة ومغرومة فيهن وبسسسس! بحبكن".

ماغي بوغصن تستعين بتقنية الذكاء الاصطناعي

وفي لفتة مميزة استعانت الفنانة ماغي بو غصن في وقت سابق بتقنية الذكاء الاصطناعي بجمع صورها مع صور الشخصيات التي قدمتها خلال السنوات العشر الماضية في مسلسلاتها ونشرتها عبر حسابها على إنستغرام. ولكن تركت الصورة الأخيرة بمفردها مع صورة عبارة عن ظلال سوداء للشخصية التي ستطلّ بها في مسلسلها الرمضاني 2026 من دون أن تكشف عنها وعلقت على الصور قائلة: " الشخصيات التي أديتها على مدار السنوات العشر الماضية شكّلتني، وصنعت اسمي وشخصيتي ونجاحي. استخدام الذكاء الاصطناعي لمقابلتهم مجددًا لا يُقدّر بثمن. أحب غالية، يسار، سحر، ديما، ليال، جوليا، مايا، وجنى متشوقة للكشف عن الشخصية الجديدة".

