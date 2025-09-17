الرئيس دونالد ترامب يزور ضريح الملكة إليزابيث ويضع إكليلاً من الزهور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 07:07 مساءً - في خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump للمملكة المتحدة التي بدأت اليوم باستقبال الأمير ويليام Prince William وكيت ميدلتون Kate Middelton له وزوجته ميلانيا ترامب Melinia Trump في وندسور، قام الرئيس الأمريكي بزيارة تاريخية لقبر الملكة إليزابيث الثانية.

دونالد ترامب يضع إكليلاً من الزهور على ضريح الملكة إليزابيث

Embed from Getty Images

في إطار زيارته الرسمية الثانية للمملكة المتحدة، وبعد مراسم الإستقبال الرسمية التي حظي بها مع الملك تشارلز، الملكة كاميلا، الأمير ويليام، وكيت ميدلتون، في قلعة وندسور؛ زار الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ضريح الملكة إليزابيث الثانية، بكنيسة القديس جورج، مثوى الملكة الراحلة، التي توفيت في سبتمبر 2022.

بعد ذلك، قام الرئيس الأمريكي وزوجته بجولة قصيرة في الكنيسة، التي استضافت العديد من حفلات الزفاف والجنازات الملكية. والتقوا أيضًا بمدير الموسيقى جيمس فيفيان، واستمعوا إلى أداء من جوقة الكنيسة لأغنية "جلوريا" لفيفالدي.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.



The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022

الملك تشارلز والملكة كاميلا يستقبلان ترامب والسيدة الأولى

— The Royal Family (@RoyalFamily)

حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 79 عاماً، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، 55 عاماً، بترحيبٍ عارم من جانب الملك تشارلز والملكة كاميلا، كما تم إطلاق التحية الملكية من الحديقة الشرقية لقلعة وندسور وبرج لندن.

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

ثم اصطحبت العائلة المالكة البريطانية الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى في موكب عربة عبر قصر وندسور باتجاه القلعة. وجلس الرئيس ترامب بجانب الملك في عربة مغلقة، بينما ركبت الملكة كاميلا إلى جانب السيدة الأولى.

كما استقل أمير وأميرة ويلز عربة بصحبة السفير الأمريكي ببريطانيا وزوجته، وأيضًا تواجد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في عربة واحدة.

وعند الوصول إلى القصر وقف الرئيس والسيدة الأولى لمشاهدة عرض عسكري من منصة حمراء مرتفعة إلى جانب الملك تشارلز والملكة كاميلا.

وشاهد أفراد العائلة المالكة وضيوفهم صفوفًا من الحراس يرتدون جلود الدببة في الساحة، وتم عزف النشيد الوطني البريطاني والأمريكي. وعندما انتهى الموكب رسمياً، دخل ترامب والملك تشارلز إلى قلعة وندسور، لتناول الغداء.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».