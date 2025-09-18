هل ينافس إياد نصار أحمد حلمي ومحمد هنيدي في الكوميديا؟ الفنان يجيب

سعادة ممزوجة بقلق

مدرسة أحمد حلمي

فيلم " من أيام الجيزة" .. قصته وأبطاله

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - يخوض الفنان إياد نصار، تجربة سينمائية جديدة بعنوان "من أيام الجيزة"، إلا أن المميز والجديد في هذه التجربة هي دخوله لمنطقة الكوميديا للمرة الأولى خلال مشواره الفني الطويل.وعن كواليس العمل والتجربة ككل، تحدث الفنان إياد نصار لكاميرا برنامج " اي تي بالعربي"، وفي بداية الأمر أعرب النجم إياد نصار، عن قلقه الشديد من خوضه للتجربة الكوميدية رغم حماسه الشديد لها، خاصة وأنه يعلم جيداً أن تقديم عمل كوميدي ليس سهلاً، قائلاً " الكوميديا مش سهلة، لانه صعب تضحك الناس".وأوضح " إياد" أن السبب الذي حمسه ودفعه لتقديم فيلم ذات طابع كوميدي، هو أن السيرة الذاتية الخاصة به تخلو تماماً من أي تجربة كوميدية ، لافتاً إلى أنه سوف يقدم خلال أحداث الفيلم شخصية تدعى "فريد وحيد نادر"، وهو بالفعل وحيد في الحياة بسبب قرارته الخاطئة والأنانية التي تطغى على تصرفاته.وأشار إلى أن مهنة هذا الشخص هى منظم حفلات، ورغم نجاحه في مهنته إلا أنه يرتكب أخطاء جسيمة منها نسب نفسه لطبقة اجتماعية أعلى من قدراته المالية، هذا الامر سبب له مشاكل عدة أبرزها هو تعرض لخسارة مالية كبيرة في مهنته.وشدد النجم إياد نصار في حديثه على أن موضوع المنافسة مع كبار الاعمال الكوميدية أمثال محمد هنيدي وأحمد حلمي، أمر غير مطروح بالنسبة له ولكنه سوف يسير على نهجهم ولاسيما على طريقة الفنان أحمد حلمي نظراً لاعجابه الشديد بمدرسته، مضيفاً،"ليست منافسة، سوف أكمل على طريقة أحمد حلمي لأنها تعجبني جداً، فهو شخص ناجح في هذه المنطقة، لذلك بحب مدرسة أحمد حلمي ومن الممكن أعمل مشروع يشبه مدرسته للتأكيد على نجاحه".يمكنكم قراءة ....إياد نصار: هؤلاء أساتذتي الذين صنعوا موهبتيوتقع أحداث الفيلم في منطقة الجيزة ويرصد الاختلافات الاجتماعية بين مجموعة من الأشخاص يجمعهم القدر معًا ليمروا بالعديد من المواقف الطريفة، والعمل من تأليف الثلاثي أمجد الشرقاوي، شادي محسن، هيثم سعيد ومن إخراج مرقس عادل.وبجانب إياد نصار، يشارك في بطولة الفيلم عدد آخر من النجوم، وهم عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، آية سماحة، حاتم صلاح، ميمي جمال وآخرون.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».