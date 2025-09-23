بعد انتطار 30 عاماً.. شاروخان يتسلم أول جائزة وطنية له عن فيلم ‏Jawan

شاروخان يتسلم الجائزة الوطنية بعد 30 عاماً من الانتظار

فيلم "Jawan ".. بطل الفيلم يسعى لحماية المجتمع وفرض العدالة

فريق عمل فيلم Jawan

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 08:14 مساءً - رغم المسيرة الفنية الطويلة التي استمرت لأكثر من 30 عاماً، لنجم بوليوود، وشعبيته الضخمة في الهند، وشهرته العالمية، وتأسيسه لنمط أفلام حاز إعجاب شريحة كبيرة من الجمهور، إلا أنه لم يحظَ من قبلُ بجائزة وطنية، الحدث الذي كان ينتظره منذ سنوات طويلة، وقد تحقق أمس بحصوله على أول جائزة وطنية في مسيرته.حصد النجم العالمي شاروخان، البالغ من العمر 59 عاماً، أمس، في حفل توزيع الجوائز الوطنية بدورته الـ71، والذي أقيم في قاعة Vigyan Bhawan بالعاصمة نيودلهي، جائزة أفضل ممثل، عن دوره المميز في فيلم Jawan الذي عُرض لأول مرة عام 2023.وسلمت شاروخان الجائزة، السيدة دراوبادي مورمو، رئيس الهند، وسط حفاوة ضخمة من الجمهور. وجاءت هذه الجائزة مناصفة مع الممثل فيكرانت ماسي عن دوره في فيلم 12th Fail.وقد دارت أحداث الفيلم الهندي "Jawan" حول بطل يسعى لحماية المجتمع من خلال تحقيق العدالة وفرضها على الجميع. وخلال إطار من الأكشن والتشويق وفي شمال شرق الهند، يتم إلقاء رجل من طائرة في نهر، وتعثر عليه إحدى الجماعات القبلية وتجده فاقداً للوعي.عقب ذلك، تتعرض القبيلة لهجوم ويستيقظ الرجل ويقوم بإنقاذهم، ويتضح أنه قد فقد الذاكرة؛ ليعِده أحد الرجال بأنه سيسعى للوصول لهويته في يوم ما. وبعد مرور سنوات من وقوع تلك الأحداث وفي مدينة مومباي عام 2023، يقوم ضابط شرطة يُدعى "أزاد" باختطاف قطار مترو مومباي بالتعاون مع مجموعة من السجينات، ويقرر الاحتفاظ بالركاب كرهائن؛ لتبدأ مرحلة من التفاوُض والإثارة خلال أحداث الفيلم.شارك ببطولة الفيلم الهندي Jawan مجموعة من أبرز نجوم بوليوود وعلى رأسهم النجم الهندي شاروخان، والذي جسّد شخصيتين خلال أحداث الفيلم: فيجاي سيثيباثي، نايانتارا، سانيا مالهوترا وعدد كبير من فناني السينما الهندية.وجاء الفيلم من إخراج ومشاركة في الكتابة لأتلي كومار في أولى تجارِبه باللغة الهندية، بعد تقديمه عدداً من الأفلام التاميلية. وقد تم تصوير الفيلم بعدد كبير من المُدن الهندية، ومن أبرزها: بوني، مومباي، غورغاون، حيدر آباد، تشيناي، راجستان.قد ترغبين في معرفة شاروخان يخطف الأضواء في أول مشاركة له بحفل ميت غالاأما الفيلم الآخر الفائز 12th Fail؛ فهو دراما سيرة ذاتية، أخرجها فيدو فينود تشوبرا. يحكي الفيلم قصة مانو كومار شارما، الشاب الذي فشل في امتحان الصف الثاني عشر، لكنه واصل كفاحه حتى أصبح ضابطاً في الشرطة الهندية

