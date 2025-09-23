صابرين تتصدر الترند بإطلالة شبابية رشيقة.. وتنتظر 4 أفلام جديدة

إطلالة أنيقة لـ صابرين

تصدرت الفنانةترند محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بسبب أحدث ظهور لها في إحدى الفعاليات الفنية التي خُصصت لتكريم عدد من النجوم والنجمات، حيث خطفتالأضواء باطلالة شبابية أنيقة أظهرت رشاقتها بشكل خاصة بعدما فقدت الكثير من وزنها في الفترة الماضية.وحرصت صابرين على مشاركة صورها الجديدة باطلالتها الجذابة على "" حيث ارتدت فستاناً طويلاً باللون النبيتي اللامع، أضفى على مظهرها لمسة أنيقة ولافت، نال تفاعلاً واسعاً من متابعيها الذين عبروا عن اندهاشم من التغيير الواضح في شكلها ووزنها، وجاءت بعض التعليقات بأن الفنانة "عادت 20 عاماً إلى الوراء"، في إشارة إلى شبابها وحيويتها.على المستوى العملي، تواصلنشاطها الفني المكثف، خاصة في السينما، حيث تعمل في الوقت الحالي على تصوير فيلمين جديدين، بالتوازي مع استعدادها لعرض فيلمين آخرين انتهت من تصويرهما خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى استعدادها لاستكمال تصوير مسلسلها المؤجل "" الذي توقف قبل شهر رمضان الماضي وتأجل عرضه.أول الأفلام التى قاربتعلى الانتهاء من تصويرها، "" الذي تتصدر بطولته وتخوض من خلاله تجربة تنتمى لـ أفلام الرعب النفسي، وتظهر في العمل بدور شخصية شريرة تحمل العديد من الأبعاد المعقدة، ويشاركها البطولة كل من انتصار، مينا أبو الدهب، نورا مهدي، ريم رأفت، وهو من تأليف عمر ليمونة وأنس جمال، وإخراج مازن نيازي.يمكنك قراءة أيضاً.. بعد غياب.. صابرين تعود بثلاثة وجوه سينمائية دفعة واحدةكما تواصلتصوير دورها في فيلم ""، المستوحى من أحداث واقعية تتناول قصة سفاح عاش بالقاهرة مؤخراً. وتقدّم فيه شخصية والدة بطل العمل أحمد الفيشاوي، بينما يشارك في البطولة سينتيا خليفة، انتصار، دنيا سامي، جيسيكا حسام الدين وآخرون. الفيلم من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب وإنتاج أحمد السبكي.إلى جانب ما سبق، تنتظرعرض فيلم ثالث""، المأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي. وتشارك في بطولته إلى جانب زينة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود، وضيفة الشرف سوسن بدر. الفيلم سيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، فيما يتولى مدير التصوير نانسي عبد الفتاح، تصميم الأزياء منية فتح الباب.صابرين تشارك أيضاً في بطولة فيلم "" المؤجل عرضه منذ فترة ولم يتم تحديد مصير الفيلم بشكل نهائي حتى الآن، والعمل من بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، تارا عماد، نجلاء بدر، وعدد آخر من الفنانين ويأتي من تأليف ابراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.