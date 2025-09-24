كلوديا كاردينالي عملاقة السينما في سطور.. من تونس إلى العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 11:05 صباحاً - استفاق العالم والجمهور الإيطالي تحديداً على خبر وفاة عملاقة سينما عصر الستينات كلوديا كاردينالي Claudia Cardinale "معبودة الجماهير" كما يسمونها، حيث توفيت عن عمرٍ ناهز الـ87 عاماً في مقر إقامتها بمدينة نيمور بضواحي باريس؛ إذ فارقت الحياة وسط عائلتها، بعد مسيرة طويلة وناجحة في عالم السينما الإيطالية– الفرنسية امتدت لسنوات، كانت فيها ملهمة لمخرجين عالميين مثل فيديريكو فيليني، لوتشينو فيسكونتي، وسيرجيو ليوني، وشاركت في أكثر من 150 فيلماً، حتى أن الكثيرين اعتبروها علامة بارزة في تاريخ سينما المؤلفين.

ومع رحيلها تترك كلوديا كاردينالي وراءها إرث امرأة حرة وملهمة، في مسيرتها كفنانة وامرأة على السواء، بعدما أصبحت معروفة عالمياً، وألهمت أبرز مخرجي القرن العشرين بموهبتها الاستثنائية.

وبعد رحيلها، نرصد لكم أبرز المعلومات عن كلوديا كاردينالي عملاقة سينما ستينيات القرن العشرين في سطور.

من هي كلوديا كاردينالي؟

Embed from Getty Images

كلوديا كاردينالي هي ممثلة سينمائية تونسية المنشأ إيطالية الأصل، ظهرت في معظم الأفلام الأوروبية التي لاقت حماساً شديداً في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، لاسيما الإيطالية والفرنسية، كما أنها ظهرت أيضاً في العديد من الأفلام الإنجليزية.

ولدت كلوديا كاردينالي وترعرعت في مدينة حلق الوادي في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، وفازت في مسابقة "أجمل فتاة إيطالية في تونس" عام 1957، وكانت الجائزة رحلة إلى إيطاليا سرعان ما قادت إلى عقود أفلام، وذلك بفضل تدخل فرانكو كريستالدي الذي كان بمثابة مستشارها الناصح لسنوات ثم تزوجها فيما بعد.

تلقت تعليمها في مدرسة سانت جوزيف دي لا أباريشين بقرطاج (Saint-Joseph-de-l'Apparition de Carthage) التي كانت ترتادها برفقة أختها الأصغر بلانكا.

بعد ذلك درست في مدرسة بول كامبون (école Paul Cambon)، التي تخرجت فيها على أمل أن تصبح معلمة.

وعندما كانت في سن المراهقة كانت تتسم بالهدوء والصمت والغموض، شأنها كشأن غيرها من الفتيات في جيلها، وكانت مفتونة بالممثلة الفرنسية بريجيت باردو التي برزت في فيلم "الرب خلق المرأة" And God Created Woman عام 1956.

شاهدي الجنازة الملكية التاريخية لدوقة كينت بحضور الملك تشارلز وأمير وأميرة ويلز

بدايات كلوديا كاردينالي

Embed from Getty Images

بدأت كاردينالي مسيرتها السينمائية بعمر 17 عاماً بعد فوزها بمسابقة أجمل فتاة إيطالية في تونس، حيث وُلدت لوالدين من صقلية هاجرا إلى شمال أفريقيا.

قادها الفوز بالمسابقة إلى مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث لفتت أنظار صُنَّاع السينما الإيطالية، وقبل مشاركتها في المسابقة، وكانت تطمح لتصبح مدرسة.

بعد سلسلة من الأدوار الصغيرة، انطلقت إلى الشهرة العالمية في عام 1963 عندما شاركت في فيلم "1/2-8" للمخرج فيديريكو فيلليني بينما لعبت دور البطولة إلى جانب بيرت لانكستر في فيلم "Leopard" في العام نفسه.

بعد الظهور الأول لكاردينالي في دور ثانوي مع عمر الشريف في فيلم جحا (سنة 1963) أصبحت واحدة من أشهر الممثلات في إيطاليا، بالإضافة إلى أدوارها في أفلام مثل فيلم (Rocco and His Brothers) عام 1960، فيلم (Girl with a Suitcase) عام 1961، فيلم الفهد (Leopard) عام 1963، وفيلم (Cartouche) عام 1963.

مكنتها شهرتها المتزايدة من اقتحام هوليوود، لتظهر في الفيلم الفكاهي "The Pink Panther" من إخراج بليك إدواردز، وفيلم "Once Upon a Time in the West" للمخرج سيرجيو ليون عام 1968، إلا أنها عادت إلى السينما الإيطالية والفرنسية، لشعورها بالملل من صناعة السينما بهوليوود ولعدم رغبتها في أن تصبح متكررة في أعمالها، وحازت على جائزة ديفيد دي دانتيلو لأفضل ممثلة عن أدوارها في فيلم "Il giorno della civetta" عام 1968 وفيلم "A Girl in Australia" عام 1971.

اقرئي المزيد: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ينعى الفنان العالمي روبرت ريدفورد

أبرز أعمالها والجوائز التي حازت عليها

Embed from Getty Images

في عام 1974، التقت كلوديا بالمخرج باسكال سكويتيري الذي ارتبطت به، وكثيراً ما ظهرت في أفلامه بما في ذلك فيلم "I guappi" عام 1974، فيلم "Corleone" عام 1978وفيلم" Claretta"عام 1984، حيث حازت عن الفيلم الأخير على جائزة ناسترو دي أرجينتو لأفضل ممثلة، لكنهما انفصلا في أوائل السبعينيات، لتبدأ علاقة طويلة الأمد مع المخرج النابولي باسكوالي سكويتيري، وأنجبت منه ابنة تُدعى أيضًا كلوديا. ولدى كاردينالي ابن يُدعى باتريك أنجبته وهي في عمر الـ 19 عاماً.

بالمخرج باسكال سكويتيري الذي ارتبطت به، وكثيراً ما ظهرت في أفلامه بما في ذلك فيلم "I guappi" عام 1974، فيلم "Corleone" عام 1978وفيلم" Claretta"عام 1984، حيث حازت عن الفيلم الأخير على جائزة ناسترو دي أرجينتو لأفضل ممثلة، لكنهما انفصلا في أوائل السبعينيات، لتبدأ علاقة طويلة الأمد مع المخرج النابولي باسكوالي سكويتيري، وأنجبت منه ابنة تُدعى أيضًا كلوديا. ولدى كاردينالي ابن يُدعى باتريك أنجبته وهي في عمر الـ 19 عاماً. في عام 1982، لعبت دور البطولة في فيلم "Fitzcarraldo" لفرنر هرتزوغ حيث جمعت الأموال لشراء سفينة في أمريكا الجنوبية.

في عام 2010، نالت كلوديا كاردينالي جائزة أفضل ممثلة في مهرجان البرتقالة الذهبية للأفلام العالمية في أنطاليا في دورته الـ47 عن دور مُسِنة إيطالية تستضيف طالباً تركياً شاباً جاء إلى إيطاليا ضمن برنامج التبادل الطلابي في فيلم "Signora Enrica".

Embed from Getty Images

تم اختيار كلوديا لتكون سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة للدفاع عن حقوق المرأة منذ مارس لعام 2000، وذلك لدفاعها عن حقوق المرأة لسنوات، وفي فبراير لعام 2011، اختارتها مجلة لوس أنجلوس تايمز من بين أجمل 50 امرأة في تاريخ السينما.

علاقة كلوديا كاردينالي بمصر والأهرامات

Embed from Getty Images

نشأت علاقة قوية وممتدة بين الراحلة كلوديا كاردينالي ومصر، حيث أحبها الجمهور المصري مثلما أحب نجوم مصر والوطن العربي، خاصةً وأنها من أصول تونسية، وكُرمت في مهرجان القاهرة السينمائي ووقفت أمام عمر الشريف، وهو من أبرز أسباب حب الجمهور المصري لها، خاصةً وأنها وقعت في غرام مصر وتاريخها وآثارها وعندما زارت الأهرامات عبرت عن مدى حبها الشديد لها.

عملت كلوديا كاردينالي مع عمر الشريف في فيلمين، هما "جحا" Goha عام 1962 و"أكثر من معجزة" More Than a Miracle عام 1964، حيث وصفت كاردينالي الشريف بالرجل الوسيم الساحر ذي الشهامة والكرم، وأكدت أن لقاءهما الأول كان في تونس، كما عبّرت عن افتقادها للشريف بعد وفاته، مشيرة إلى أن تجربتهما معاً كانت هامة لها.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»