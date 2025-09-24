لميس الحديدي بعد حفل أنغام: ما زالت تتألم من وعكتها الصحية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 02:25 مساءً - احتفت الإعلامية لميس الحديدي بعودة النجمة أنغام لنشاطها الفني مُجدداً، بعد فترة توقف مؤقتة، إثر خضوعها لعملية جراحية خطيرة الشهر الماضي، حيث أحيت حفلاً غنائياً ضخماً، أمس الثلاثاء، على مسرح رويال ألبرت هول العريق في لندن، وسط تفاعل جماهيري كبير.

لميس الحديدي لـ أنغام: أمتعتينا كالعادة

إيهاب عبد الواحد لـ أنغام: أنتِ صوت مصر ونفتخر

محمود الخيامي لـ أنغام: "شرفتي مصر" والوطن العربي كله

ماذا قالت أنغام في حفلها الأول بعد الأزمة الصحية؟

ورأت لميس الحديدي، أنّ أنغام لازالت تتألم من وعكتها الصحية التي ألمت بها مؤخراً، ولم تتعافَ بشكلٍ كامل حتى الآن، حيث كتبت عبر حسابها على "إنستغرام": "وعادتلتمتعنا بصوتها، وتذيبنا بإحساسها وتبهرنا بطلتها، عادت في أبهى صورها بعد وعكتها، وكان مسرح ألبرت هول مكتظاً بمحبيها، ربما مازالت تتوجع قليلاً، فهي ما كادت تشفى من وعكة صحية كبيرة، لكن شفاءها فى غنائها، فى جمهورها وسلامتها فى صوت تصفيقهم، حمد الله على السلامة يا أم عمر يا حلوة، أمتعتينا كالعادة".وفي سياقٍ متصل، حرص عدد من صُنّاع الأغنية، على حضور حفلفي لندن، منهم الملحن إيهاب عبد الوهاب، الذي وجه لها التهنئة بعد نجاح الحفل، والتقاط صورة تذكارية معها، حيث نشر صورتهما عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق عليها بقوله: "شكراً لثقتك في ألحاني وفني، شكراً لصوتك وإبداع أدائك وحضورك، شكراً لكونك جزءاً مهماً وكبيراً في حكايتي، شكراً إنك كنت سبباً لحفر اسمي في التاريخ، حمد الله على السلامة يا نغومة، كسرتي المسرح النهاردة، حقيقي انت صوت مصر ونفتخر".كما أثنى الملحن محمود الخيامي على أداء الحفل الأول، بعد عودتها من رحلة العلاج، حيث ظهر معها في مقطع فيديو، عقب نجاح الحفل، نشره عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلاً: "من الحاجات اللي دمها خفيف إن أنا مش بشوفك كتير في مصر، لكن أشوفك في لندن،. شرفتينا وشرفتي مصر والوطن العربي، كنت قلقان عليكي عشان صحتك، لكن ما شاء الله تبارك الله بحبك".وكانتقد حرصت على توجيه الشكر لكل من ساندها ودعمها في الأزمة الصحية الشديدة التي تعرضت لها الشهر الماضي، معربة عن سعادتها بالدعوات الصادقة التي تلقتها والمحبة الكبيرة التي حصلت عليها من جمهورها خلال هذه المحنة.

وخصت أنغام بالشكر المستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفية السعودية، وذلك تقديراً لدعمهما الكبير الدائم للفن، وحرصهما على نقل الحفل المقام في لندن تليفزيونياً لجمهور أنغام في الوطن العربي، وقالت نصاً: "يارب تستمر روح الأخوة اللي ما بين مصر والسعودية، وتصمد ضد أي حد يحاول يوقع بينهم".

