تايلور سويفت تكشف تفاصيل حفل زفافها وخاتم الخطوبة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أكتوبر 2025 11:17 مساءً - بعد مرور أكثر من شهر على إعلان خطوبة النجمة العالمية تايلور سويفت وحبيبها لاعب كرة القدم الأمريكي ترافيس كيلسي، وتكهنات اقتراب موعد الزفاف، خرجت سويفت أخيراً وكشفت للجمهور بعض التفاصيل عن خطط الزواج وحفل توديع العزوبية، وأكدت أنها لم تكن يوماً من الفتيات اللواتي يحلمن بالزفاف منذ الصغر.
ظهرت تايلور سويفت، البالغة من العمر 35 عاماً، في مقابلة جديدة مع إيما بونتون عبر برنامج "هارت بريكفاست" وصرحت قائلة: "لم أكن من نوع الفتيات المهووسات بفكرة الزواج طوال حياتي، لم أفكر أبداً فيما سأفعله بخصوص هذا الأمر أو ما أريده حتى التقيت بالشخص المناسب".
وأكدت سويفت أنها لم تفكر في خطط حفل الزفاف بعد، أما عندما وجّه لها سؤال عن خططها لحفل توديع العزوبية قالت: "لم أفكر في حفل توديع العزوبية هذه أول مرة أفكر فيه".
ورغم أن النجمة الحائزة على عدة جوائز "غرامي" تحيط بها مجموعة من الصديقات المقربات من أشهر نجمات العالم مثل سيلينا غوميز وبليك ليفلي وصوفي تيرنر وجيجي حديد، فإنها اعترفت بأن جدول أعمالهن المزدحم قد يجعل من الصعب تنظيم حفل توديع العزوبية، قائلة: "إنهن مرحات للغاية، لكنهن مشغولات للغاية".
وتطرقت سويفت للحديث عن خاتم الزفاف، وقالت: "خاتم الزفاف صممه ترافيس خصيصاً لي، ويعكس ذوقي جداً، وصممه مع صائغة مذهلة اسمها كيندريد لوبريك، وهي تصنع جميع أعمال النقش على الذهب يدوياً".
وتابعت: "أرسلت له فيديو عن تصاميمها قبل عام ونصف تقريباً، ووقتها كنت أقول له إن أعمالها رائعة، وعندما قدم لي الخاتم، قلت (أعرف من صنع هذا؟)".
وأشارت سويفت أن هذه اللفتة كانت بالنسبة لها دليلاً على عمق التفاهم بينهما، مؤكدة أن ترافيس لا يستمع إليها فحسب، بل يفهمها بصدق، وكأنه يقرأ ما بين سطور شخصيتها.
قد ترغبين في معرفة تايلور سويفت تُروج لفيديو موسيقي جديد سيتم طرحه بالتزامن مع ألبومها الجديد
وكانت النجمة تايلور سويفت قد أعلنت خطوبتها على ترافيس كيلسي بعد قصة حب جمعتهما سوياً لمدة عامين في أغسطس الماضي، وجاء إعلان الخبر من خلال منشور مشترك على حساباتهما بـ"إنستغرام".
وضم المنشور مجموعة صور وثقت لحظة تقدم ترافيس كيلسي لخطبة تايلور سويفت، وعلّق الثنائي على منشورهما مازحين: "معلّمة اللغة الإنجليزية ومدرّب الألعاب الرياضية سيتزوجان".
وقد حصد المنشور أكثر من مليون إعجاب خلال دقائق قليلة منذ نشره، وسرعان ما انتشر على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وحصد تفاعلاً واسعاً بين رواد السوشيال ميديا، حيث قدّم المتابعون التهاني لواحد من أكثر الثنائيات شهرة حول العالم.
وكانت قد بدأت قصة حب تايلور سويفت وترافيس كيلسي في عام 2023 عقب حضورها حفلاً ضمن جولتها الغنائية في ملعب آروهيد، معقل فريقه، وعلى الرغم من أن ارتباطهما العاطفي استمر لمدة عامين، فإن كيلسي كان قد أبدى إعجابه بسويفت منذ عام 2016، قبل أن تجمعهما الظروف في علاقة أصبحت محط أنظار الإعلام والجماهير.
يمكنك قراءة.. ترافيس كيلسي.. لاعب كرة القدم الأمريكية الذي ارتبط اسمه بعالم البوب
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»
تايلور سويفت تحكي تفاصيل خاتم الزفاف
View this post on Instagram
A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)
ظهرت تايلور سويفت، البالغة من العمر 35 عاماً، في مقابلة جديدة مع إيما بونتون عبر برنامج "هارت بريكفاست" وصرحت قائلة: "لم أكن من نوع الفتيات المهووسات بفكرة الزواج طوال حياتي، لم أفكر أبداً فيما سأفعله بخصوص هذا الأمر أو ما أريده حتى التقيت بالشخص المناسب".
وأكدت سويفت أنها لم تفكر في خطط حفل الزفاف بعد، أما عندما وجّه لها سؤال عن خططها لحفل توديع العزوبية قالت: "لم أفكر في حفل توديع العزوبية هذه أول مرة أفكر فيه".
ورغم أن النجمة الحائزة على عدة جوائز "غرامي" تحيط بها مجموعة من الصديقات المقربات من أشهر نجمات العالم مثل سيلينا غوميز وبليك ليفلي وصوفي تيرنر وجيجي حديد، فإنها اعترفت بأن جدول أعمالهن المزدحم قد يجعل من الصعب تنظيم حفل توديع العزوبية، قائلة: "إنهن مرحات للغاية، لكنهن مشغولات للغاية".
وتطرقت سويفت للحديث عن خاتم الزفاف، وقالت: "خاتم الزفاف صممه ترافيس خصيصاً لي، ويعكس ذوقي جداً، وصممه مع صائغة مذهلة اسمها كيندريد لوبريك، وهي تصنع جميع أعمال النقش على الذهب يدوياً".
وتابعت: "أرسلت له فيديو عن تصاميمها قبل عام ونصف تقريباً، ووقتها كنت أقول له إن أعمالها رائعة، وعندما قدم لي الخاتم، قلت (أعرف من صنع هذا؟)".
وأشارت سويفت أن هذه اللفتة كانت بالنسبة لها دليلاً على عمق التفاهم بينهما، مؤكدة أن ترافيس لا يستمع إليها فحسب، بل يفهمها بصدق، وكأنه يقرأ ما بين سطور شخصيتها.
قد ترغبين في معرفة تايلور سويفت تُروج لفيديو موسيقي جديد سيتم طرحه بالتزامن مع ألبومها الجديد
خطوبة تايلور سويفت و ترافيس كيلسي تتويج لـ قصة حبهما— People (@people)
Why Taylor Swift and Travis Kelce's Wedding Won't Be 'a Spectacle': Source (Exclusive) https://t.co/rxkXJ6Qt4t— People (@people) September 9, 2025
وكانت النجمة تايلور سويفت قد أعلنت خطوبتها على ترافيس كيلسي بعد قصة حب جمعتهما سوياً لمدة عامين في أغسطس الماضي، وجاء إعلان الخبر من خلال منشور مشترك على حساباتهما بـ"إنستغرام".
وضم المنشور مجموعة صور وثقت لحظة تقدم ترافيس كيلسي لخطبة تايلور سويفت، وعلّق الثنائي على منشورهما مازحين: "معلّمة اللغة الإنجليزية ومدرّب الألعاب الرياضية سيتزوجان".
وقد حصد المنشور أكثر من مليون إعجاب خلال دقائق قليلة منذ نشره، وسرعان ما انتشر على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وحصد تفاعلاً واسعاً بين رواد السوشيال ميديا، حيث قدّم المتابعون التهاني لواحد من أكثر الثنائيات شهرة حول العالم.
وكانت قد بدأت قصة حب تايلور سويفت وترافيس كيلسي في عام 2023 عقب حضورها حفلاً ضمن جولتها الغنائية في ملعب آروهيد، معقل فريقه، وعلى الرغم من أن ارتباطهما العاطفي استمر لمدة عامين، فإن كيلسي كان قد أبدى إعجابه بسويفت منذ عام 2016، قبل أن تجمعهما الظروف في علاقة أصبحت محط أنظار الإعلام والجماهير.
يمكنك قراءة.. ترافيس كيلسي.. لاعب كرة القدم الأمريكية الذي ارتبط اسمه بعالم البوب
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»