سيلينا غوميز تنشر صورها مع تايلور سويفت من حفل زفافها لأول مرة

تايلور سويفت تلقي كلمة مؤثرة في زفاف سيلينا غوميز

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أكتوبر 2025 11:17 مساءً - في لفتة مليئة بالمشاعر والصداقة النقية، شاركت النجمة العالميةSelena Gomez، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، منشور شكر وامتنان لصديقتها المقربة النجمةTaylor Swift، ووثقت خلاله لحظات دافئة بينهما، ومن ضمنها جاءت لقطات من زفاف غوميز، ويعد هذا الظهور الأول لـفي زفاف صديقتها.ونشرتمقطع فيديو و3 صور، وثق الفيديو غوميز وهي ترتدي طرحة الزفاف وتستعد للحفل، بينما كانتتجلس بجابنها وتصورها، ويبدو عليهما السعادة.بينما جاءت الصورة الثانية وهما يحتسيان العصير في كواليس استعدادات حفل الزفاف، وصورة ثالثة لهما وهما يتعانقان، أما الصورة الرابعة كانت بوستر ألبوموأرفقتتعليقًا مؤثرًا على المنشور قائلة: "احتفالًا بـ SHOWGIRL.. أشعر بالامتنان لوجودك إلى جانبي بعد ما يقرب من 20 عامًا! أحبك ياإلى الأبد ودائمًا".كشفت بعض المصادر المقرّبة، أن حفل زفاف سيلينا غوميز أقيم في موقع طبيعي مفتوح بـSea Crest Nursery، وسْط الخضرة والزهور. وقد حضر الحفل من النجوم، كلٌّ من: تايلور سويفت، إد شيران، بول رود، ستيف مارتن، مارتن شورت، باريس هيلتون، إس زا (SZA)، كاميلا كابيو، مارك رونسون، وكارا ديليفين، وإريك أندريه، وزوي سالدانا، وإدغار راميريز، وغيرهم.وألقتكلمة مؤثّرة في حفل زفاف صديقتها المقرّبة، تحدثت فيها عن علاقتهما القوية على مَر السنين، وأشارت إلى أنه تجمعهما علاقة منذ سن المراهقة، وعبّرت عن سعادتها بسبب أنوجدت في بلانكو "الأمان والسلام".

كما ألقى إد شيران كلمة مؤثّرة لـ غوميز وبلانكو، ووصفهما بأنهما "ثنائي يُكمل أحدهما الآخر بالموسيقى والحياة"، وتمنى لهما حياة مليئة بالإبداع والانسجام.

ويُذكر أيضاً أن والدة غوميز، ماندي تيفي، ووالدا بلانكو، آندرو وسندرا ليفين، ألقَوا كلمات مؤثّرة ورومانسية خلال الحفل.

سيلينا غوميز تشارك صور زفافها

وفي نهاية الحفل، العروسان تبادلا عهوداً كتبها كلٌّ منهما بنفسه. وعبّرتفي رسالتها عن الامتنان لوجود شريك "يحتويها كما هي"، بينما وصفها بلانكو بأنها "أميرة ديزني الحقيقية".

في حفل زفاف أشبه بزواج الأمراء والأميرات، تزوجت سيلينا غوميز وبيني بلانكو في حفل مرصّع بالنجوم، كانت البهجة والرومانسية عنوانه.

وقد شاركت سيلينا الصور الأولى لحفل زفافها، وهي بالفستان الأبيض، بينما كانت ملامح الفرح والسعادة تسيطر عليها.

بعد عامين من الارتباط سوياً، تزوّجت سيلينا غوميز Selena Gomez البالغة من العمر 33 عاماً، والمنتج الموسيقي بيني بلانكو Benny Blanco، البالغ من العمر 37 عاماً، في كاليفورنيا يوم السبت 27 سبتمبر.

وقد شاركت المغنية والممثلة مجموعةً من الصور التي توثّق زفافها، في الساعات الأولى من فجر الأحد 28 سبتمبر- الذي يوافق 27 سبتمبر بكاليفورنيا- مصحوبةً بتعليق بسيط: "27/9/2025".

وأظهرت الصور العروسين وهما يحتضنان بعضهما البعض، ويتشابكان الأيدي، ويستمتعان باللحظة. كما أظهرت إحدى اللقطات لقطة مقرّبة لباقة غوميز البسيطة من الزهور البيضاء، بينما برزت أخرى خاتمي زفافها الباهرين.

ارتدت العروس فستاناً من رالف لورين لهذه المناسبة، الذي تميّز بصدرية مكشوفة الكتفين بتفاصيل زهور وظهر مفتوح بشكل مثير. أما بلانكو؛ فقد ارتدى بدلة سهرة سوداء، وربطة عنق على شكل فراشة.



