وحشتنا أوي كلنا .. نجل سيلمان عيد يوجه لوالده رسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أكتوبر 2025 08:03 مساءً - بكلمات مؤثرة؛ أحيا عبد الرحمن نجل الفنان سليمان عيد ذكرى ميلاد والده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ معبراً عن حزنه الشديد وافتقاده لوالده، والفراغ الكبير الذي تركه الراحل بعد وفاته مؤثرًا في كل أحبائه ومن حوله.
وعلق عبد الرحمن على الصورة بكلمات مليئة بالحزن ومعبرة عن مدى قوة العلاقة التي كانت تربطهما كأب وابنه، وافتقاده واشتياقه الكبير له، حيث قال : " النهارده عيد ميلادك يا أغلى إنسان في حياتي .. عدى ٦ شهور يا حبيبي وانت مش في وسطنا كان المفروض نحتفل زي كل سنه بس أكيد إحتفالك وعيدك أحلى في الجنة يا بابا وحشتنا اوووووي كلنا .. ربنا يرحمك ويجمعنا بيك في الجنه يارب".
وقد ولقي منشور عبد الرحمن تفاعلًا واسعًا من متابعيه ومحبي والده، الذين عبّروا عن مواساتهم له ودعوا بالرحمة والمغفرة للفنان الراحل.
وشيَعَ جثمانه عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، في جنازة مثّلت صدمة لهم جميعاً، خاصةً لكون رحيله جاء مفاجئاً دون معاناة سابقة مع المرض، ولما عُرف عنه من علاقات صداقة قوية وممتدة مع أبرز النجوم.
وكان أبرز الحضور: يسرا، إسعاد يونس، ليلى علوي، أحمد السقا، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، المخرج خالد يوسف، ميمي جمال، حازم إيهاب، إدوارد، إيهاب فهمي، محمد عبد الرحمن (توتا)، محمد أنور، آيتن عامر، أحمد فهيم، الإعلامي طارق علام، مي عمر، محمود عبد المغني، هشام ماجد والإعلامي رامي رضوان.
إضافةً إلى وجوده سينمائياً بفيلمين وهما: "فار بـ7 ترواح" الذي يظهر فيه بدور شخص مُتوفَّى، وجثته هي محور القصة؛ حيث تظهر للشخصيات المشاركة في الفيلم.
وفيلم "سيكو سيكو" بطولة: عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام. والذي حقق نجاحاً كبيراً بوصوله إلى أعلى الإيرادات في تاريخ السينما.
"ولاد المحظوظة" كان يحمل في البداية اسم "جوري"، وهو بطولة هيفاء وهبي التي تُجسد خلال الأحداث شخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف، والفيلم يشارك في بطولته: بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي، والعمل من تأليف هيثم سعيد، وإخراج مرقس عادل.
أما ثاني الأفلام المنتظر عرضها لـ سليمان عيد، تأتي من خلال فيلم "خلي بالك من اللي جاي" وهو من بطولة رانيا يوسف، سارة سلامة، مجدي كامل، أحمد سلامة، نور فخري، صلاح عبد الله، إدوارد، عصام كاريكا ومي القاضي، والعمل تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.
وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاث فتيات يُطلب منهن القيام بمهمة وطنية لصالح الدولة، فيواجهن العديد من التحديات والمخاطر أثناء تنفيذ المهمة.
آخر هذه الأفلام، فيلم "تحت الطلب" الذي لم يُجرَ الانتهاء من تصويره حتى الآن؛ إذ سيضطر المخرج هاني حمدي، للبحث عن حلول اضطرارية لإنهاء مسار مشاهد سليمان عيد بما يضمن الحفاظ على سياق الأحداث، والعمل بطولة سامح حسين، وتأليف زوجته وسام حامد.
عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة Abdo Soliman Eid (@abdo_soliman_eid)
رحيل سليمان عيدوكان الفنان سليمان عيد قد رحل عن عالمنا يوم 18 أبريل الماضي إثر أزمة صحية مفاجئة، مُخلّفًا حالة من الحزن والأسى في الوسط الفني وبين جمهوره الذي عشِقَ روحه المرحة وأداءه الكوميدي المتميز.
سليمان عيد يرحل في عز تألقه الفنيالفنان سليمان عيد رحل في أكثر وقت كان يعمل فيه، بعدما اشتكى سابقاً من قلة مشاركاته في الأعمال الفنية. إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبح سليمان عيد حاضراً بقوة في الدراما والسينما، والدليل مشاركته في موسم دراما رمضان 2025 بعملين، وهما: "سيد الناس" مع عمرو سعد وإخراج محمد سامي، و"عقبال عندكو" بطولة: حسن الرداد، وإيمي سمير غانم.
الأفلام المرتقبةهذا بالإضافة إلى أفلامه المرتقبة، حيث شارك في 3 أفلام جديدة مُقرراً طرحها في دور السينما خلال الفترة المقبلة، أول هذه الأعمال، هو فيلم "ولاد المحظوظة" الذي جرى الانتهاء من تصويره منذ عدة أشهر، لكنه لم يتحدد بعد موعد طرحه في دور العرض، فكان مُقرراً عرضه في موسم أفلام الصيف الماضي، قبل أنّ يؤجّل لموسم أفلام رأس السنة، ليتم تأجيله مرة ثالثة لموعد لم يُحدد بعد.
