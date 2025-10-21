برعاية وزير الثقافة.. انطلاق منتدى الأفلام السعودي الثالث غدًا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 07:02 مساءً - برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، ينطلق غدًا الأربعاء 22 أكتوبر، منتدى الأفلام السعودي في نسخته الثالثة، بشعار "لقاءٌ يغيّر المشهد"، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر في مدينة الرياض.

منتدى الأفلام والمساهمة في رسم ملامح المستقبل السينمائي السعودي

منتدى الأفلام السعودي - الصورة من المركز الإعلامي



ويأتي المنتدى بتنظيم من هيئة الأفلام السعودية، ويُعد منصة كبرى تجمع صناع السينما والمستثمرين والخبراء من داخل المملكة وخارجها، وتفتح حوارًا متكاملًا يسهم في رسم ملامح المستقبل السينمائي السعودي، ويستعرض فرص التعاون، والتجارب الدولية الرائدة، لتعزيز حضور صناعة الأفلام السعودية على الخارطة الدولية.

ويقدم المنتدى برنامجًا حواريًا ثريًا ومتنوّعًا، يتناول قضايا الاستثمار والتمويل في صناعة الأفلام، وجهود كافة الجهات بالمملكة، في تمكين الصناعة، إضافةً إلى موضوعات الملكية الفكرية، والأرشفة وحفظ الهوية والذاكرة البصرية، إلى جانب تسليط الضوء على الشراكات الإقليمية والدولية، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الإنتاج وما بعده، كما يتناول البرنامج دور القطاع غير الربحي في دعم البرامج السينمائية، ومسارات تنمية المواهب والبرامج الأكاديمية في الجامعات، ويحتفي بصُناع الشاشة السعودية وتجاربهم، إضافة إلى استعراض واقع التعاون مع الهيئات السينمائية العالمية، والتطورات الحديثة في مجالي التوزيع والعرض.

منتدى الأفلام السعودي - الصورة من المركز الإعلامي

وتتنوّع فعاليات المنتدى المصاحبة لتشكل تجربة تفاعلية متكاملة للزوار من مختلف الفئات من الهواة والمحترفين إلى الأطفال عبر سلسلة من الأنشطة الفنية والثقافية والتعليمية، التي تُبرز جماليات السينما من زوايا متعددة، وتفتح آفاقًا للتعلم والاكتشاف والإبداع.

وتشمل الفعاليات مسابقة التصوير السينمائي الجوي، ومعرض مسك للفنون، ومنطقة المواهب، ومنطقة التقنية والابتكار، وبودكاست الأفلام، ومنطقة الأطفال، ومساحة الأعمال، وجداريات المنتدى، والمسابقة المفتوحة للأفلام القصيرة، ومسابقة أفضل تصميم جناح.



ترسيخ دور هيئة الأفلام السعودية في دعم المبدعين

ويأتي تنظيم النسخة الثالثة استكمالًا لما حققه المنتدى في دورتيه السابقتين من نجاحات نوعية، وترسيخًا لدور هيئة الأفلام السعودية في دعم المبدعين، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتهيئة بيئة محفّزة لصناعة سينمائية مزدهرة تتكامل مع أهداف رؤية المملكة 2030، الرامية إلى جعل المملكة مركزًا إقليميًا لصناعات الإبداع والإنتاج الثقافي.



