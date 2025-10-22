جوني ديب يصل الرياض للمشاركة في منتدى الأفلام السعودي بنسخته الثالثة

جوني ديب وجلسة حوارية حول عبقرية أدواره

جوني ديب يحضر منتدى الأفلام السعودي - الصورة من المركز الإعلامي

منتدى الأفلام والمساهمة في رسم ملامح المستقبل السينمائي السعودي

منتدى الأفلام السعودي - الصورة من المركز الإعلامي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 09:59 مساءً - وصل منذ قليل النجم العالميإلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، وذلك للمشاركة في منتدى الأفلام السعودي بنسخته الثالثة، وسط حفاوة كبيرة من المُنظمين.النجم العالمي ذو الصيت الواسع جوني ديب، البالغ من العمر 62 عاماً، يتواجد في الرياض لحضور جلسة حوارية بعنوان "جوني ديب... عبقرية تجسيد الأدوار المختلفة"، وذلك ضمن فعاليات منتدى الأفلام السعودي بنسخته الثالثة، وتحاوره فيها الفنانة فاطمة البنوي.ويتحدث ديب خلال الجلسة حول أدواره المتنوعة التي جسدها خلال مسيرته الطويلة والمميزة، وكيف استطاع ديب بعبقرية وسلاسة أن يبهر جمهوره في كل مكان بتجسيد شخصيات مختلفة تماماً بل ومعقدة أحياناً ويكون بهذا الإقناع.

برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي ورئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، انطلق اليوم منتدى الأفلام السعودي في نسخته الثالثة، بشعار "لقاءٌ يغيّر المشهد"، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر في مدينة الرياض.

ويأتي المنتدى بتنظيم من هيئة الأفلام السعودية، ويُعد منصة كبرى تجمع صناع السينما والمستثمرين والخبراء من داخل المملكة وخارجها، وتفتح حواراً متكاملاً يسهم في رسم ملامح المستقبل السينمائي السعودي، ويستعرض فرص التعاون، والتجارب الدولية الرائدة، لتعزيز حضور صناعة الأفلام السعودية على الخارطة الدولية.

ويقدم المنتدى برنامجاً حوارياً ثرياً ومتنوّعاً، يتناول قضايا الاستثمار والتمويل في صناعة الأفلام، وجهود كل الجهات بالمملكة، في تمكين الصناعة، إضافةً إلى موضوعات الملكية الفكرية، والأرشفة وحفظ الهوية والذاكرة البصرية، إلى جانب تسليط الضوء على الشراكات الإقليمية والدولية، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الإنتاج وما بعده، كما يتناول البرنامج دور القطاع غير الربحي في دعم البرامج السينمائية، ومسارات تنمية المواهب والبرامج الأكاديمية في الجامعات، ويحتفي بصُناع الشاشة السعودية وتجاربهم، إضافة إلى استعراض واقع التعاون مع الهيئات السينمائية العالمية، والتطورات الحديثة في مجالي التوزيع والعرض.

منتدى الأفلام السعودي - الصورة من المركز الإعلامي

وتتنوّع فعاليات المنتدى المصاحبة لتشكل تجربة تفاعلية متكاملة للزوار من مختلف الفئات من الهواة والمحترفين إلى الأطفال عبر سلسلة من الأنشطة الفنية والثقافية والتعليمية، التي تُبرز جماليات السينما من زوايا متعددة، وتفتح آفاقاً للتعلم والاكتشاف والإبداع.

وتشمل الفعاليات مسابقة التصوير السينمائي الجوي، ومعرض مسك للفنون، ومنطقة المواهب، ومنطقة التقنية والابتكار، وبودكاست الأفلام، ومنطقة الأطفال، ومساحة الأعمال، وجداريات المنتدى، والمسابقة المفتوحة للأفلام القصيرة، ومسابقة أفضل تصميم جناح.

يمكنك قراءة... هيئة الأفلام السعودية تشارك في سوق الأفلام الكلاسيكية الدولي 2025

ترسيخ دور هيئة الأفلام السعودية في دعم المبدعين

ويأتي تنظيم النسخة الثالثة استكمالاً لما حققه المنتدى في دورتيه السابقتين من نجاحات نوعية، وترسيخاً لدور هيئة الأفلام السعودية في دعم المبدعين، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتهيئة بيئة محفّزة لصناعة سينمائية مزدهرة تتكامل مع أهداف رؤية المملكة 2030، الرامية إلى جعل المملكة مركزاً إقليمياً لصناعات الإبداع والإنتاج الثقافي.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».