بدء توافد النجوم لحضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة

أبرز الحضور على السجادة الحمراء لـ ختام مهرجان الجونة

تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أكتوبر 2025 10:06 مساءً - بدأت منذ قليل فعالية السجادة الحمراء لحفل ختام الدورة الثامنة من، والتي شهدت حضور عدد كبير من نجوم السينما وصُناع الأفلام والمشاهير في مصر والوطن العربي.وجاء من أول الحضور على السجادة الحمراء الخاصة بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الإعلامية لميس الحديدي، فيما جاء من أبرز الحضور الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش وأيضًا المخرجة ماريان خوري، والموسيقار تامر كروان.كما جاء من ضمن الحضور المُخرج طارق عريان، الفنان التونسي ظافر العابدين، الفنانة رانيا يوسوف وزوجها المخرج أحمد جمال، والفنانة مايان السيد، والفنانة داليا شوقي والفنان صبري فواز والذي ظهر على السجادة الحمراء بصحبة إبنته.يُمكنكم قراءة:يُذكر أن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي والتي إنطلقت فعالياتها منذ 16 أكتوبر الجاري، كانت قد نجحت في تقديم دورة سينمائية مميزة ومتنوعة تم من خلالها عرض عدد كبير من الأفلام من جميع أنحاء العالم، وأيضًا إقامة عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة والتي تناولت قضايا صناعة السينما وتطورها في الدول العربية وحول العالم.كما شهدت دورة هذا العام من مهرجان الجونة السينمائي إحتفاءً بمسيرة النجمة يسرا والتي امتدت على مدار 50 عامًا، وأيضًا الإحتفال بمئوية المُخرج العالمي يوسف شاهين من خلال إقامة معرض وبرنامج خاص لتكريمه ضمن فعاليات المهرجان، كما حرص على حضور فعاليات المهرجان عدد من نجوم السينما العالمية ومن أبرزهم النجمة العالمية كيت بلانشيت.

