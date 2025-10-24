القائمة الكاملة للفائزين بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أكتوبر 2025 11:11 مساءً - إنطلقت منذ قليل فعاليات حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي بدأت منذ 16 أكتوبر الجاري، وقد شهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم ومشاهير وصُناع السينما العربية والعالمية.

وطيلة فترة المهرجان تواجدت "الخليج 365" لنقل كافة أحداث وفعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، وسنعرض لكم في هذا التقرير قائمة جوائز دورة هذا العام من مهرجان الجونة السينمائي.

القائمة الكاملة لـ جوائز مهرجان الجونة السينمائي 2025

وكان قد تم الإعلان عن فوز عدد من الفنانين وصُناع الأفلام خلال حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بمختلف المسابقات التي تضمنتها دورة هذا العام وهي كالتالي:

جائزة سينما من أجل الإنسانية – سينما الجمهور فاز بها كل من فيلم "هابي بيرثداي" من إخراج سارة جوهر، فيلم "ضع روحك على كفك وأمشِ" من إخراج سبيده فارسي

تكريم خاص لـ إنتشال التميمي

جائزة نجمة الجونة الخضراء: فيلم البذور

مسابقة الأفلام القصيرة

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير: الشيطان والدراجة

جائزة نجمة الجونة البرونزية لأفضل فيلم قصير: فتاة الماء

جائزة نجمة الجونة الفضية لأفضل فيلم قصير: لوينز

جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم قصير: أغابيتو

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

تنويه خاص لفيلم: كيف تبني مكتبة

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي: الحياة بعد سهام

جائزة نجمة الجونة البرونزية لأفضل فيلم وثائقي: أورويل 2+2=5

جائزة نجمة الجونة الفضية لأفضل فيلم وثائقي: الحياة بعد سهام

جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي: دائمًا

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

جائزة أفضل ممثلة: ليا دوركير عن فيلم "من أجل أدم"

جائزة أفضل ممثل: أحمد مالك عن فيلم كولونيا

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل: وين يأخذنا الريح

جائزة نجمة الجونة البرونزية لأفضل فيلم روائي طويل: المستعمرة

جائزة نجمة الجونة الفضية لأفضل فيلم روائي طويل: لو المحظوظ

جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل: شاعر



بدء توافد النجوم لحضور حفل ختام الدورة الـ8 من مهرجان الجونة السينمائي

وكان قد حرص عدد كبير من نجوم السينما وصُناع الأفلام والمشاهير في مصر والوطن العربي والعالم على حضور فعالية السجادة الحمراء لحفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وجاء من أول الحضور على السجادة الحمراء الخاصة بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الإعلامية لميس الحديدي، فيما جاء من ابرز الحضور الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش وأيضًا المخرجة ماريان خوري، الموسيقار تامر كروان.

كما جاء من ضمن الحضور المُخرج طارق عريان، الفنان التونسي ظافر العابدين، الفنانة رانيا يوسف وزوجها، والفنانة مايان السيد، الفنانة داليا شوقي والفنان صبري فواز والذي ظهر على السجادة الحمراء بصحبة إبنته.

تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي

يُذكر أن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي والتي إنطلقت فعالياتها منذ 16 أكتوبر الجاري، كانت قد نجحت في تقديم دورة سينمائية مميزة ومتنوعة تم من خلالها عرض عدد كبير من الأفلام من جميع أنحاء العالم، وأيضًا إقامة عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة والتي تناولت قضايا صناعة السينما وتطورها في الدول العربية وحول العالم.

كما شهدت دورة هذا العام من مهرجان الجونة السينمائي إحتفاء بمسيرة النجمة يسرا والتي امتدت على مدار 50 عامًا، وأيضًا الإحتفال بمئوية المُخرج العالمي يوسف شاهين من خلال إقامة معرض وبرنامج خاص لتكريمه ضمن فعاليات المهرجان.

