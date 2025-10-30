اتجاه لتقديم جزء ثانٍ من مسلسل لينك والمنتج يوضح لـ الخليج 365

خطة لتقديم جزء ثانٍ من مسلسل لينك

View this post on Instagram A post shared by Eimaline Production (@eimalineproduction)

قصة المسلسل وأبرز القضايا التي يطرحها

https://www.instagram.com/p/DPJua13kcGB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPJua13kcGB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPJua13kcGB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 أكتوبر 2025 09:55 مساءً - يحظى مسلسل ""، الذي يقوم ببطولته الفنانان، بردود أفعال إيجابية منذ انطلاق عرضه يوم 11 أكتوبر الجاري، ولا سيّما بسبب طبيعة العمل التي تتناول العديد من القضايا الاجتماعية المهمة، حيث يسلط الضوء على عودة الدفء بين أفراد العائلة وتعزيز الترابط بين الجيران، وهو ما جعل المسلسل يحظى بإشادة واسعة من الجمهور والنقّاد على حدّ سواء.وقد دفعت هذه الأصداء الإيجابية القائمين على العمل إلى دراسة فكرة تقديم جزءٍ ثانٍ منه وهذا ما أوضحه منتج المسلسل الكابتن أحمد بلال الذي قال لـ"" إنه سعيد بردود الأفعال والتفاعل الجماهيري مع الأحداث منذ الحلقات الأول مؤكداً على أن الشركة تخطط بالفعل لإنتاج جزء ثانٍ وعرضه العام المقبل في نفس التوقيت ولكن الفكرة مازالت حالياً في مراحلها الأولية".قد تحبين قراءة.. أبرز الأعمال الدرامية التي ناقشت قضايا تخُص المرأة في السنوات الأخيرةوأشارإلى أنه يفضل عرض هذه النوعية من الأعمال الدرامية الاجتماعية في موسم، حتى يتمكن الجمهور من متابعتها والاستمتاع بها دون أن ينشغل بزخم المسلسلات الكثيرة التي تُعرض خلال شهر رمضان، حيث يكون هناك عشرون أو ثلاثون عملاً في الوقت ذاته، فينتقل المشاهد من عمل إلى آخر دون أن يمنح أي مسلسل حقه الكامل من المتابعة دون تشويش".يتناول المسلسل فكرة النصب الإلكتروني من خلال رابط يتم إرساله عبر الإنترنت، وبمجرد الضغط عليه تُسرق الأموال، لتتفرع من هذه الحيلة الإلكترونية مجموعة من القضايا الاجتماعية المتشابكة، منها علاقة الأب بأبنائه، والجار بجاره، والصديق بصديقه، إلى جانب أزمات الشباب كالإدمان والطموحات المبالغ فيها التي قد تقود إلى طرق خاطئة ومشكلات حقيقية.تدور أحداث "لينك" حول بكر (سيد رجب) وهو موظف بسيط أحيل إلى المعاش ويحلم بقضاء ما تبقى له من العمر بهدوء مستنداً إلى مكافأة نهاية خدمته، لكن حياته تنقلب رأساً على عقب عندما يضغط على رابط إلكتروني بالخطأ، ليكتشف أنه فقد كل أمواله، ومن هنا تبدأ رحلة البحث عن العدالة بمساعدة جارته أسما (رانيا يوسف)، حيث تجمعهما الظروف.اقرئي أيضاً.. رانيا يوسف تكشف لـ الخليج 365 عن رابط مشترك بين فكرة مسلسل لينك وحياتها الخاصةيشارك في بطولة مسلسل "لينك" إلى جانب سيد رجب ورانيا يوسف نخبة من الفنانين، أبرزهم: ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سليم الترك، لينا صوفيا، أحمد صيام، مينا أبوالدهب، تامر فرج، زينب العبد، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، وآية عبدالرازق، العمل من تأليف ورشة “ج” بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».