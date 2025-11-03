زينة ترد على شائعة زواجها من عمرو مهدي.. وهذا ما قالته

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 نوفمبر 2025 04:00 مساءً - تصدر اسم النجمة زينة والفنان عمرو مهدي ترند مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد ظهورها بفستان الزفاف معه خلال الحلقات الأولى من مسلسلهما "ورد وشوكولاتة"؛ لتتردد الشائعات بوجود علاقة بينهما بل زواجهما؛ وهو الأمر الذي نفاه الثنائي، مؤكدين أن الخبر عارٍ تمامًا على الصحة معربين عن دهشتهم من تصديق البعض لهذا الخبر، وذلك وفقًا لحديثهما خلال تصريحات صحفية.

هل تزوجت زينة من عمرو مهدي؟

نفت النجمة زينة خلال تصريحات صحفية حقيقة ما تم تداوله بزواجها من الفنان؛ حيث قالت: "استغربت أوي إن الناس صدقت إني اتجوزت وفرحانين أوي، حاسة إني كنت حمل على قلبهم، شوفت إن الناس فرحانين وبتبارك من قلبها".

وتابعت: "لدرجة إني كنت راجعة من التصوير في لبنان، والمضيفين والكابتن على الطيارة كانوا بيحتفلوا بيا يا جماعة والله ده تمثيل، الناس مش عارفة هما عايزين يخلصوا مني ليه"، مشيرة أن العلاقة بينها وبين الفنان عمرو مهدي تقتصر على التعاون الفني فقط، وأن ظهورهما معًا كان في نطاق تصوير المسلسل، مطالبة الجمهور بعدم الانسياق وراء الشائعات.

وعن التنسيق بين دورها كأم وتصويرها للمسلسل؛ أكدت زينة على حماسها الكبير للعمل على الرغم من تعارض توقيت تصويره مع ظروفها العائلية؛ حيث قالت: "عملت حركة معملتهاش من 11 عام؛ وهي قبولي للمسلسل خلال شهري 7، 8 لأنها إجازة أولادي من المدارس؛ وعمري ما وافقت على شغل خلال هذه الشهور، وأتذكر في فيلم الإسكندراني اعتذرت في البداية عن العمل لرغبتهم في بدء التصوير خلال هذه الأشهر، ولكنهم أجلوا التصوير حتى رجوعي من الإجازة وأستاذ خالد يوسف كان متمسك بيا".

عمرو مهدي: الشائعة ساهمت في انتشار المسلسل

ومن جانبه علق الفنانعلى الشائعة قائلًا: "نجمة كبيرة والناس مهتمة بأخبارها أكثر مني، بس الصورة كانت من كواليس مسلسل ورد ووشوكولاتة".

وتابع: "أحنا كنا بنصور المشهد وزينة قالتلي استني كدا أعمل حاجة، وبعتت صورة من الكواليس بلبس الفرح لحد، وبعدها بساعة اتفجئت أن الناس بتكلمني تباركلي على الجواز وأزاي مقولش لحد أننا اتجوزنا".

وتابع: "الموضوع فضل ترند على غوغل فترة وساعد في انتشار المسلسل لأن الناس بدأت تبحث عن حقيقة الأمر وهل هو حقيقة أم عمل فني، وهناك من كذب الخبر ولكن جاء ذلك بعد انتشار الموضوع".

إصابة زينة أثناء التصوير

أحداث مستوحاه من قصة حقيقية

وكانتقد تعرضت لإصابة قوية في الركبة خلال تصوير أحد المشاهد قبل ثلاثة أسابيع، ولكنها أصرت على استكمال تصوير العمل، حيث كشفت تفاصيل إصابتها قائلة إنها تعرضت لـ شرخ في الركبة أثناء تصوير أحد المشاهد الصعبة في مسلسل ورد وشوكولاتة، رغم التحضيرات المكثفة التي أجرتها قبل انطلاق العمل؛ لكنها فوجئت بالإصابة مع بداية التصوير، موضحة أن الشرخ استمر لأكثر من شهر وما زالت تتلقى العلاج اللازم، لكنها واصلت التصوير حرصًا على استمرار جدول العمل دون تعطيل.يتكون مسلسل "ورد وشوكولاته" من 10 حلقات، وهو مستوحى من قصة حقيقية أثارت جدلًا واسعًا في العالم العربي، تبدأ أحداثه بأجواء رومانسية حالمة قبل أن تتحول تدريجياً إلى صراع نفسي وعاطفي معقد، تتبدل فيه المشاعر بين الحب والخذلان، وتتصاعد الأحداث وصولًا إلى نهاية غير متوقعة مليئة بالمفاجآت.

يشارك في بطولة مسلسل "ورد وشوكولاته" إلى جانب زينة كل من: محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة مثل يوسف حشيش وآية سليم. العمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل.

يمكنكم قراءة علاقات متوترة وصراعات عاطفية بين زينة ومحمد فراج في برومو ورد وشوكولاتة

