لحظات توتّر وفرح… هكذا اكتملت الفرق في The Voice قبل المواجهات

دبي - فريق التحرير: في آخر حلقات مرحلة “الصوت وبس”، بات كل مدرب حريصاً على أن يلتف بكرسيه فقط للصوت الذي يعتبر أن فريقه لا يكتمل بدونه. وفي هذه الحلقة اكتملت الفرق، لتبدأ في الأسبوع المقبل مرحلة “المواجهات”، ضمن الموسم السادس من برنامج “The Voice” علىMBC1، “MBC العراق”، “MBC مصر” وMBC5.

شهدت هذه الحلقة، اكتمال كل الفرق، وكل مدرب بدا واثقاً أن اللقب سيكون لصالح أحد افراد فريقه. ولأن رحمة تبقى صوتاً وحيداً يمكنها ضمه إلى فريقها، فقد تبدلت استراتيجيتها ولم تعد تلف بكرسيها إلاّ نادراً، لكن الوضع عند أحمد وناصيف أفضل قليلاً لأنه تبقى عدد الكراسي الشاغرة في فريقيهما أكبر، ومع ذلك فإن لحظات التوتر كانت سائدة طوال الوقت.

انطلقت الحلقة مع ميرا من الجزائر، ورغم أداءها المتميز لم يستدر لها أي من المدربين بكرسيه، تبعها جاد بدر من لبنان الذي التف له أحمد بكرسيه وعلق بالقول إنه أحب كيف سيطر جاد على المسرح، تبعته رحمة في اللحظة الأخيرة، واختار الانضمام إلى فريق أحمد. أما أحمد العوادي من اليمن، فقد التف له ناصيف وحده، ووصفه بمعلم الغناء المرعب.

وغنى محمود السناني من السعودية، بإحساس عال، هو الذي فقد أخاه مؤخراً، والتف له ناصيف معرباً عن إعجابه بالصوت والأداء والطبقات، ثم رحمة، واختار الانضمام إلى فريقها، وبذلك يكون فريق رحمة قد اكتمل. وأعربت عن سعادتها بتنوع الأصوات الموجود بين مشتركيها.

بعد ذلك، غنت ضحى داكر من المغرب، لكن لم يلتف لها أي كرسي، علماً أن ناصيف وأحمد أعربا عن إعجابهما بموهبتها. أما حسام القيسي من العراق، فقد التف له ناصيف وهو فنان صاحب مجموعة من الأغاني في بلده، لكن بسبب ظروف خاصة ابتعد عن الغناء.

يتبقى كرسي واحد في فريق كل من ناصيف وأحمد، فمن سيختار كل منهما؟

بعدها، وقف ريان الخطيب من سوريا على المسرح، وأدى بشكل جميل، لكن لم يستدر له أحد، في حين لف أحمد وناصيف معاً، لنورهان محمد من مصر. وبسبب شدة تمسك أحمد بضم الموهبة إلى فريقه، حاول استخدام زر البلوك، لكنه لم يفلح، علماً أن نورهان اختارت الانضمام إلى فريقه. ليتكمل به فريقه، ويتبقى كرسي واحد في فريق ناصيف قبل أن تكتمل كل المقاعد.

وغنت هبة سليمان من سوريا على المسرح، والتف لها ناصيف بكرسيه، وضمها إلى فريقه ليتكمل بها فريقه، وتختتم معها مرحلة “الصوت وبس”.