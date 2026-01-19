دبي - فريق التحرير: أمسية “A Night of Honour & Heroes” تُبهر جمهور موسم الرياض بعرض موسيقي عالمي على مسرح بكر الشدي

شهدت فعاليات “موسم الرياض”، مساء اليوم (الأحد)، أمسية موسيقية استثنائية حملت عنوان “A Night of Honour & Heroes”، وذلك على خشبة مسرح بكر الشدي، في عرض نوعي قدّم تجربة فنية راقية لعشّاق الموسيقى العالمية والتجارب السمعية والبصرية المتفرّدة، وسط حضور لافت وتفاعل كبير من الجمهور.

وافتُتح العرض بعزف السلام الملكي السعودي، في لحظة رسمية مهيبة، بحضور سعادة السفير البريطاني لدى المملكة ستيفن هيتشن، وسعادة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه (GEA) لقطاع للتسويق والتواصل الأستاذ أحمد عرفة.

أعقب ذلك انطلاق فقرات الأمسية التي قدّمتها فرقة The Bands of His Majesty’s Royal Marines عبر أداء موسيقي حي، جمع بين التوزيع الأوركسترالي المتقن والمشاهد البصرية المصممة بعناية، في تجربة فنية لامست الإحساس وجسّدت الموسيقى كقيمة إنسانية جامعة.

وقدّم العرض توليفة موسيقية ثرية تنقّلت بسلاسة بين أعمال عالمية شهيرة ومقطوعات أيقونية، عكست عمق الأداء وقوة التعبير، وبرزت خلالها الأعمال السينمائية والمارشات السيمفونية في تسلسل درامي متدرّج الإيقاع، حمل الجمهور بين لحظات التأمل والقوة والحماسة، ضمن إخراج فني متقن حافظ على إيقاع الأمسية من بدايتها وحتى ختامها.

وتضمّن البرنامج الموسيقي للأمسية باقة واسعة من المعزوفات العالمية التي قُدّمت بتوزيع مميز، شملت أعمالًا أيقونية من عالم السينما والموسيقى العالمية، من بينها Star Wars – Main Theme وTop Gun – Opening Theme، إلى جانب مقطوعات كلاسيكية مثل Hall of the Mountain King، وأعمال معاصرة حملت طابعًا عاطفيًا مثل Home Away From Home وAgainst All Odds. كما شهدت الأمسية حضورًا لافتًا لأعمال ذات طابع ثقافي وشعبي مثل Grendizer وChai Mai، إضافة إلى استعراض موسيقي غني عبر Maiden Legacy تكريمًا لأعمال فرقة Iron Maiden، مرورًا بمقطوعات ملحمية مثل Rocky، واستعراضات جماهيرية ضمن Abba Gold، وأعمال ختامية مفعمة بالحيوية شملت At Last وSymphonic Marches وRat Pack وProdigy Medley، لتقدّم الفرقة من خلال هذا التنوع رحلة موسيقية متكاملة عكست عمق الإرث الفني وقوة الأداء بأسلوب معاصر.

ويأتي هذا العرض ضمن سلسلة الفعاليات النوعية التي يقدّمها موسم الرياض، والتي تواصل استقطاب عروض عالمية رفيعة المستوى، وتعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الرياض كوجهة ترفيهية تحتضن تجارب فنية استثنائية تليق بجمهورها المتنوّع. وقد شكّلت أمسية “A Night of Honour & Heroes” واحدة من الليالي الموسيقية التي رسّخت حضور العروض العالمية الكبرى على مسارح الموسم، وقدّمت للجمهور ليلة لا تُنسى.