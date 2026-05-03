سخرية صادمة من ميغان ماركل تثير الجدل خلال زيارة الملك تشارلز إلى أميركا…ماذا حدث؟

دبي - فريق التحرير: سخر برنامج الكوميديا الشهير “Saturday Night Live” من زيارة الملك البريطاني تشارلز الثالث إلى الولايات المتحدة، حيث ركّزت إحدى فقراته على العلاقات الملكية بطريقة مثيرة للجدل، وكان أبرزها وصف ميغان ماركل بـ”إرهابية أميركية”، في عبارة جاءت ضمن سياق كوميدي ساخر ومبالغ فيه يهدف إلى إثارة الصدمة والتهكم، وليس المقصود بها أي معنى حقيقي أو اتهام فعلي.

وخلال فقرة “Weekend Update”، واصل البرنامج التهكم على العائلة الملكية، إذ أشار الكوميديان كولين جوست إلى الأمير هاري وميغان ماركل بطريقة ساخرة، قائلاً إن زيارة الملك لم تكن فقط للاحتفال بذكرى استقلال أميركا، بل أيضًا “للتفاوض على إطلاق سراح رهينة بريطانية لدى إرهابي أميركي”، في إشارة مباشرة إلى الثنائي الأمير هاري وميغان ماركل المقيمين في الولايات المتحدة، ضمن أسلوب ساخر يعتمد على المبالغة في توصيف العلاقات الملكية.

وتأتي هذه الفقرة الساخرة ضمن سلسلة تعليقات لاذعة تناولت زيارة الملك تشارلز إلى الولايات المتحدة التي استمرت ثلاثة أيام وشملت واشنطن ونيويورك وفيرجينيا.