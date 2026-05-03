شاكيرا تستحضر جيرارد بيكيه أمام ٢ مليون شخص في البرازيل

دبي - فريق التحرير: أحيت الفنانة الكولومبية شاكيرا حفلًا مجانيًا ضخمًا على شاطئ كوباكابانا في مدينة ريو دي جانيرو، مساء السبت، في حدث أعلن عمدة المدينة أنه استقطب نحو ٢ مليون شخص إلى أحد أشهر الشواطئ في العالم. (http://www.instagram.com/p/DX4X05dIkyg/)

ويأتي هذا الحفل بعد عروض مماثلة قدّمتها مادونا عام ٢٠٢٤ وليدي غاغا العام الماضي، والتي شهدت أيضًا حضور جماهير غفيرة امتلأت بها الرمال على امتداد الشاطئ.

ويُعد الحفل جزءًا من جولة شاكيرا العالمية “Las Mujeres Ya No Lloran” ، والتي تحمل اسم ألبومها الصادر عام ٢٠٢٤.

وبدأت شاكيرا فقرتها الغنائية قرابة الساعة ١١ مساءً، متأخرة أكثر من ساعة عن الموعد المقرر، وسط هتافات صاخبة من الجمهور، فيما حلّقت طائرات مسيّرة في السماء كُتبت من خلالها عبارة “أحبك يا البرازيل” باللغة البرتغالية.

وقالت شاكيرا للجمهور: “وصلت إلى هنا وأنا في الثامنة عشرة أحلم بالغناء لكم… والآن انظروا إلى هذا، الحياة ساحرة”.

وقدّمت النجمة مجموعة من أشهر أغانيها مثل “Hips Don’t Lie” و“La Tortura” و“La Bicicleta”، واختتمت الحفل بأغنية “BZRP Music Sessions #53/66” التي ارتبطت بفترة انفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه.

وخلال العرض، تحدثت شاكيرا عن قوة النساء قائلة: “نحن النساء، كلما سقطنا ننهض بحكمة أكبر”.

كما استقبلت شاكيرا فنانات برازيليات على المسرح وهن: أنيتا، إيفيت يانغالو، ماريا بيتانيا، كايتانو فييلوسو.