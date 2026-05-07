تسونامي “الحسابات الوهمية” يضرب إنستغرام.. وهؤلاء أبرز المشاهير الذين فقدوا الملايين في ٢٤ ساعة

دبي - فريق التحرير: ضجّت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بموجة عارمة من التعليقات والتحليلات، بعد أن لاحظ المتابعون انخفاضاً حاداً ومفاجئاً في أعداد متابعي كبار الحسابات ومن ضمنها حسابات مشاهير العالم على منصة “إنستغرام”.

تأتي هذه التطورات في ظل إطلاق المنصة لحملتها الدورية الواسعة لتطهير الموقع من “الحسابات الآلية” والحسابات الوهمية التي لا تمثل أشخاصاً حقيقيين.

في التفاصيل، ​كشفت الإحصائيات الأخيرة عن أرقام وُصفت بـ “المرعبة” في بورصة المتابعين، حيث طال الإجراء أسماءً رنانة في عالم الفن والرياضة. وبحسب البيانات المرصودة:

كريستيانو رونالدو يسجل الخسارة الأكبر بـ ١٨ مليون متابع في حملة “ميتا”وهو رقم يفوق التقديرات الأولية، مما يعكس حجم الحسابات الوهمية وغير النشطة التي كانت تتبع الحساب الأكثر متابعة في العالم.

​سيلينا غوميز وأريانا غراندي: خسرتا ما يقارب ستة ملايين متابع لكل منهما.

كايلي جينر: فقدت نحو خمسة عشرة مليون متابع.

​كيم كردشيان: تراجع عدد متابعيها بواقع ٥٠١مليون متابع في غضون ٢٤ ساعة فقط.

​ذا روك (دواين جونسون): سجل انخفاضاً قدره ٤.٨ مليون متابع.

​ولم يقتصر الأمر على نجوم هوليوود والرياضة، بل امتد التأثير ليشمل النجوم الأتراك الذين يحظون بشعبية واسعة في الوطن العربي، حيث فقدت الممثلة ديميت أوزديمير نحو ٤٠٠ ألف متابع، بينما خسر كل من بينار دينيز وبوراك دينيز حوالي مئة ألف متابع لكل منهما.

​إن تعرض حسابات كبار النجوم لهذا الإجراء التقني يؤكد أن معيار “العدد” ليس دائماً دليلاً على الشعبية الحقيقيّة، بل قد يكون تضخماً ناتجاً عن حسابات مبرمجة.

​وفي الختام، يرى الخبراء أن إزالة هذه الحسابات الوهمية باتت ضرورة ملحة لا تقتصر على تنظيم المنصة فحسب، بل لحماية الفضاء الرقمي؛ إذ غالباً ما تُستخدم هذه الحسابات “الروبوتية” كأدوات ممنهجة لمهاجمة الفنانين وتوجيه حملات التنمر والنيل من سمعتهم عبر تعليقات مسيئة وتفاعلات مصطنعة تهدف إلى زعزعة صورتهم أمام الجمهور الحقيقي. انضباط المنصات في هذا الجانب هو انتصار للمصداقية وحماية لكرامة المشاهير من جيوش إلكترونية وهمية.