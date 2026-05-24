خريطة برمجية متكاملة على MBC1 لعيد الأضحى بين الروحانية والحفلات

دبي - فريق التحرير: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تطلق MBC1 برمجة خاصة تحمل في طياتها محتوى من أجواء الاحتفالية الخاصة، وتلبّي تطلعات المشاهدين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية والدول العربية. تستهل القناة برمجتها الاستثنائية بنقل حي ومباشر للمظاهر الروحانية والأجواء الإيمانية من المشاعر المقدسة، لتضع الجمهور في قلب الحدث، متبوعة بمحتوى ترفيهي وفقرات متنوعة صُمّمت خصيصاً لتتناسب مع ذائقة العائلة العربية وتواكب تطلعاتها خلال أيام العيد ولياليه.

تستهل القناة تغطيتها من اليوم الأول من ذي الحجة، بفرق مراسلين يتوزعون في مختلف مناطق المملكة لاسيما مكة المكرمة والمدينة المنورة. من هنا، ينقل المراسلون الحدث ويتعمقون في رواية القصص الإنسانية المؤثرة للحجاج، وكيفية تعاملهم مع تحديات الرحلة واللحظات الإيمانية العميقة التي يعيشونها. وتتضمن التغطية رصداً للخدمات الصحية المتطورة المقدمة لضيوف الرحمن، من عيادات متنقلة إلى مستشفيات ميدانية، ما يبرز حرص المملكة على صحّة الحجاج. كما يتم تسليط الضوء على الجهود الأمنية في مكة والمشاعر المقدسة لضمان سلامة وتنظيم الحشود، وهي جهود تعد نموذجاً عالمياً في إدارة الحشود. تقدم هذه التقارير عبر لقطات حيّة ومقابلات مباشرة مع الحجاج والمسؤولين، لتجسيد الواقع بكل تفاصيله.

ويحظى يوم عرفة بتغطية خاصة ومكثفة على مدار ساعات اليوم، من السابعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، حيث تبث هذه التغطية المباشرة من الاستديو الرئيسي في المشاعر المقدمة مع سامي جميل ومجموعة من المراسلين المتواجدين هناك في المواقع الحيويّة، لتقديم الصورة المتكاملة عن الحدث. ويتخلل هذا اليوم متابعة ميدانية وضيوفًا من رجال الدين وتقارير من المشاعر المقدسة، في إطار تغطية شاملة لهذه المناسبة الروحانية.

في السياق نفسه، تواكب MBC1 أجواء العيد من خلال برنامج “صباح الخير يا عرب” في حلقات خاصة عبر تقديم احتفالية مميزة بمناسبة العيد، تتناول مختلف مظاهره الاجتماعية والإنسانية مع خليل الفهد، وهاني الحامد وهند بو مشمر.

تنطلق تغطيات البرنامج يومي ٢٤ و٢٥ مايو الحالي، مع المراسلين من المشاعر المقدّسة للوقوف على أبرز التحديثات والتحضيرات ليوم عرفة، يتخللها لقاء مع أحد ممثلي وزارة الحج، ولقاءات مع حجاج. كما يستقبل البرنامج طبيباً مختصاً للحديث عن أبرز المشكلات الصحية التي قد تواجه الحاج وسبل تجنّبها مثل الجفاف وخطر ضربة الشمس، إضافة إلى نصائح عن الأشياء الضرورية التي يحتاجها الحاج في حقيبته كالأوراق، والأدوية، والتمر، والمياه، وغيرها. كما يسلط الضوء على مبادرات تطوعيّة في الحرم المكي لخدمة ضيوف الرحمن.

وفي موازاة التغطية المباشرة من المملكة ومن المشاعر المقدسة كذلك، تتضمن الحلقات تقارير من مختلف العواصم العربية كعمّان، والقاهرة، ودمشق، ومعايدات، وغيرها. بالإضافة إلى استضافة فنانين والتعرف على قصص نجاح لشباب سعوديين تطوعوا خلال موسم الحج. كما تحتفي القناة بالمشاهدين عبر برنامج “عيد سعيد” مباشرة من الرياض، مع نرجس العوامي وخلف الخلف، في أجواء احتفالية مباشرة ومتنوعة على امتداد ساعة من الوقت طيلة أيام العيد.

وفي سهرات العيد، تقدم القناة حفلات “ليالي العيد” يوميًا، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء العربي ومنهم الفنان راشد الماجد في حفل دار الأوبرا ٢٠٢٦، الذي ضمّ مجموعة من أجمل أغانيه (الأربعاء ٢٧/٥)، والفنان عبد المجيد عبد الله (الخميس ٢٨/٥)، وماجد المهندس ضمن سهرة “ماجد صوت الحب” (الجمعة ٢٩/٥)، ونوال ضمن حفلات دبي (السبت ٣٠/٥).

من جهة أخرى، تعرض مجموعة من الأفلام الحديثة، حيث تقدم القناة فيلم “هجان” من بطولة عبد المحسن النمر، إبراهيم الحساوي، عمر العطوي، عزام النمري، وفيلم “تاج” من بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، وعمرو عبد الجليل، وفيلم” فوي فوي فوي” من بطولة محمد فراج، بمشاركة نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، وفيلم “رحلة ٤٠٤” من بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح وآخرين. بهذه البرمجة المتنوعة، تقدم MBC1 تجربة متكاملة خلال عيد الأضحى تجمع بين الروحانية والترفيه، في محتوى يعكس أجواء العيد ويخاطب مختلف الأذواق.