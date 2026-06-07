بالصور: الحضور نسي كرة المضرب… رومانسية براد بيت وحبيبته تسرق الأضواء في المدرجات

دبي - فريق التحرير: خطف الممثل براد بيت وحبيبته إينيس دي رامون الأنظار خلال حضورهما نهائي فردي السيدات في بطولة French Open، حيث بدوا في غاية الانسجام والحب أثناء متابعتهما مجريات المباراة يوم السبت.

وحضر “بيت” (٦٢ عاماً) و”دي رامون” (٣٣ عاماً) المباراة على ملعب فيليب شاترييه ضمن مجمع رولان غاروس في باريس، لمتابعة المواجهة التي جمعت البولندية مايا شفالينسكا بالروسية ميرا أندريفا.

وبدا نجم هوليوود، المعروف بشغفه برياضة التنس، متحمساً للغاية مع انطلاق المباراة، حيث ظهر بإطلالة مميزة اعتمد فيها لحية قصيرة ونظارات شمسية كبيرة، فيما تألقت إينيس بفستان كريمي اللون وسترة جلدية خضراء أنيقة.

وجاء ظهور براد بيت في البطولة بعد أيام من حضوره سباقات Isle of Man TT، بالتزامن مع انطلاق تصوير فيلمه الجديد المستوحى من هذه المنافسات.

وكان الثنائي، المرتبط منذ عام ٢٠٢٢، محط أنظار الحضور خلال المباراة، حيث تبادلا لحظات عاطفية وبدت عليهما مشاعر الحب والانسجام، خاصة في الأوقات الحاسمة من اللقاء.

وشهد نهائي السيدات لحظة تاريخية، بعدما توجت ميرا أندريفا، البالغة من العمر ١٩ عاماً، بأول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى، لتصبح أصغر بطلة لبطولة فرنسا المفتوحة منذ ٣٤ عاماً.

أما مايا شفالينسكا، فرغم خسارتها في النهائي، فقد حققت إنجازاً استثنائياً بوصولها إلى المباراة الختامية، بعد سنوات من المعاناة النفسية التي كادت تبعدها عن الملاعب، لتستيقظ اليوم كإحدى أبرز نجمات البطولة.

وفي سياق آخر، يأتي ظهور بيت في باريس وسط استمرار تداعيات أزمته العائلية مع طليقته أنجلينا جولي، بعدما أفادت تقارير بأن نجله الأكبر مادوكس جولي تقدّم بطلب قانوني للتخلي عن لقب “بيت”، لينضم إلى عدد من أبناء الثنائي الذين اتخذوا خطوات مماثلة في الفترة الأخيرة.