لقطة من روما تجمع إيدا إيجه وأصلي أنور.. ما القصة؟

دبي - فريق التحرير: خطفت النجمتان التركيتان إيدا إيجه وأصلي أنور الأنظار عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهور لافت جمعهما في العاصمة الإيطالية روما برفقة أزواجهما.

وقد تداول رواد مواقع التواصل صورة تُظهر الممثلتين مع زوجيهما في لقطة عفوية مفعمة بالحيوية والانسجام، أثناء استمتاعهن بأجواء روما الساحرة وتناول وجبة الغداء في أحد المطاعم المفتوحة، ما يعكس عمق علاقة الصداقة التي تربط بينهما بعيدًا عن أجواء التصوير والعمل الفني.

وتأتي هذه الرحلة الاستجمامية للممثلة إيدا إيجه بعد فترة حافلة بالنجاحات الجماهيرية التي حققتها من خلال تجسيدها شخصية “يلدز” في المسلسل الدرامي الطويل “التفاح الحرام”، قبل أن تبتعد مؤخرًا عن العمل لتخوض تجارب درامية جديدة، كان أبرزها مشاركتها في بطولة مشروعها الأحدث بعنوان “لدينا زفاف”.

وعلى الصعيد الشخصي، تعيش إيجه استقرارًا عائليًا لافتًا بعد زواجها من نجم كرة السلة التركي بوهرا تونجر، ورزقها بطفلتهما الأولى.

من جانبها، تواصل أصلي أنور تألقها في الدراما التركية، بعدما نجحت في خطف قلوب المشاهدين بدورها الرائع في مسلسل “عروس إسطنبول”، فيما تعيش بدورها استقرارًا عائليًا بعد زواجها من رجل الأعمال بيرك أتاغ أواخر عام ٢٠٢٢، ورزقها بطفلتهما الأولى، في ظل حرصها على الموازنة بين حياتها الأسرية ومسيرتها الفنية.

وحظي هذا الظهور المشترك بتفاعل واسع من الجمهور العربي والتركي، الذي أشاد بالأجواء الإيجابية وروح الصداقة التي تجمع بين نجمتين من أبرز وجوه الدراما التركية.