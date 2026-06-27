هل عادت أريانا غراندي الى حبيبها السابق؟ تفاصيل تكشف الحقيقة

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دبي - فريق التحرير: تداولت تقارير إعلامية أن الفنانة أريانا غراندي قضت وقتًا مع حبيبها السابق ريكّي ألغاريز خلال تواجدها في مدينة أوستن بولاية تكساس، وذلك بعد أشهر من انفصالها عن شريكها في فيلم Wicked إيثان سلاتر.
ووفقًا للصور المتداولة، فقد ظهرت غراندي خلال غداء جماعي في أحد المطاعم المحلية، مرتدية قميصًا من جولتها الغنائية الحالية، بينما جلس إلى جانبها ألغاريز، الذي كانت قد ارتبطت به بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.
وبحسب مالك المطعم، بدت غراندي ودودة مع الحضور والتقطت صورًا مع بعض المعجبين خلال زيارتها، في وقت تتواجد فيه حاليًا في أوستن لإحياء سلسلة حفلات ضمن جولتها.
كما لفتت الأنظار خلال إحدى حفلاتها الأخيرة بعد تعديلها كلمات أغنيتها الشهيرة “Thank U, Next”، في إشارة غير مباشرة إلى علاقاتها السابقة، ما أعاد تسليط الضوء على حياتها العاطفية.
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