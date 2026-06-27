تفاصيل لافتة في حفل حماقي.. رسالة غير متوقعة لشيرين

دبي - فريق التحرير: شهد حفل الفنان محمد حماقي، الذي أُقيم مساء أمس الجمعة في أرينا القاهرة الجديدة بمناسبة إطلاق ألبومه الأحدث “سمعوني”، لفتة استثنائية حظيت بتفاعل جماهيري واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث حرص حماقي، عقب أدائه لأغنية “بحرية”، على توجيه تحية خاصة للفنانة شيرين عبد الوهاب.

وأعلن حماقي أمام الآلاف من الحضور مفاجأة تمثلت في وعد الجمهور بأن تكون شيرين ضيفة الحفل المقبل، ليقدما معًا الأغنية على خشبة المسرح، وهي اللحظة التي أشعلت حماس المدرجات بشكل لافت.

استمر الحفل بأجواء حماسية كبيرة، حيث تفاعل الجمهور بشكل لافت وردد كلمات الأغنيات الجديدة كأنها نشيد جماهيري، إلى جانب تقديم مجموعة من أبرز أعمال ألبوم “سمعوني” مثل: “سيبه يا قلبي”، “اوعي تنساني”، “بلغني”، “يعني إيه”، “قالوا عني إيه” و”حلي حلي”، إضافة إلى استعراض محطات مهمة من مسيرة محمد حماقي الفنية عبر باقة من أشهر أغنياته السابقة مثل “أجمل يوم”، “زيها مين”، “لا ملامة”، “ما بلاش”، “أدرينالين”، “يا ستار”، “فات”، “قدام الناس”، “واحدة” والأغنية الوطنية “أم الدنيا”، ما خلق حالة من البهجة والتفاعل المستمر على مدار ساعتين ونصف، قبل أن يختتم الحفل بتوجيه رسالة شكر وامتنان لكل من شارك في العمل، مع إهداء خاص لروح الموسيقار الراحل محمد رحيم الذي افتتح له الحفل بأغنية “بيقولولك إيه” تقديرًا لمسيرته الفنية.