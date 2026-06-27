انتكاسة صحية مؤلمة لبيلا حديد.. ورسالة أقلقت جمهورها

دبي - فريق التحرير: شاركت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد جمهورها بتحديث مؤثر عن حالتها الصحية، بعدما تعرضت لانتكاسة جديدة في معركتها المستمرة مع مرض لايم، الذي شُخّصت به منذ أن كانت في السادسة عشرة من عمرها.

وعبر سلسلة من المنشورات على خاصية “الستوري” في حسابها على “إنستغرام”، تحدّثت بيلا، البالغة من العمر ٢٩ عاماً، الخليج 365 عن الإرهاق والقلق وضبابية الذهن وانعدام الثقة بالنفس التي ترافقها بسبب الألم المزمن، مؤكدة أن شرح ما تعيشه يومياً أمر “مخيف وصعب للغاية”.

وأوضحت أن هذه الأعراض قد تقود إلى العزلة الشديدة والاكتئاب، خاصة عندما تستمر لفترات طويلة، مضيفة: “تبحث عن إجابات لا يجدها أحد، وتواصل القتال. تمر ببضعة أيام جيدة فتظن أنك وجدت العلاج أو الروتين المناسب، ثم تعود الانتكاسة فجأة، ويصبح كل شيء غير مؤكد من جديد”.

وأضافت أن العيش في هذه الحالة جعلها تضطر إلى إلغاء الكثير من خططها، وصعّب عليها اتخاذ القرارات، كما أنها تستيقظ أحياناً والقلق يسيطر عليها، مشيرة إلى أن قلة قليلة فقط تستطيع فهم معاناتها الحقيقية.

ورغم صعوبة ما تمر به، وجهت بيلا رسالة دعم لكل من يعاني ظروفاً مشابهة، قائلة: “أذكر نفسي دائماً أن التعافي ليس خطاً مستقيماً. أؤمن بأن الله لا يضع أمامنا إلا ما نستطيع تحمله، حتى لو لم نفهم السبب في حينه”.

كما أعربت عن امتنانها للحياة، لكنها اعترفت بأن الأيام الصعبة تفوق الجيدة، وهو ما يجعل العثور على الفرح أو حتى الدافع للخروج من المنزل أمراً بالغ الصعوبة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ستواصل المحاولة.

وأرفقت رسالتها بصورة ظهرت فيها وهي تبكي، معبرة عن إحباطها من استمرار الأعراض، قبل أن تعود بعد نحو عشر ساعات بمنشور جديد اعتذرت فيه لكل من أقلقته رسائلها.

وقالت: “أعتذر إذا أقلقت أحداً. أعلم أن ما كتبته قد يكون صادماً، لكنه واقعي الذي أعيشه منذ ١٥ عاماً. ما حدث كان مجرد لحظة غلبتني فيها مشاعري لأن عقلي يريد القيام بأشياء كثيرة، بينما جسدي لا يستطيع”.

واختتمت رسالتها بتفاؤل قائلة: “كل يوم هو بداية جديدة، وآمل، بإذن الله، أن يكون الغد أفضل. أحبكم جميعاً، وأشكركم من أعماق قلبي على دعمكم، فهو يعني لي الكثير”.