بالفيديو: لحظات لا تُنسى.. الكاميرا توثق احتفال أحلام بتخرّج ابنتها

دبي - فريق التحرير: احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بتخرّج ابنتها فاطمة، في أجواء عائلية مفعمة بالفرح، وثّقتها عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام”.

وشهد الاحتفال حضور زوجها، بطل الراليات القطري مبارك الهاجري، حيث بدت ملامح الفخر والسعادة واضحة على الثنائي وهما يشاركان ابنتهما فرحة هذا الإنجاز الدراسي واستعدادها للانتقال إلى مرحلة جديدة من حياتها.

وتضمنت المقاطع التي نشرتها أحلام لقطات لقوالب حلوى فاخرة زُيّنت بعبارات التهنئة وتاريخ التخرّج لعام ٢٠٢٦، إلى جانب مشاهد من الحفل الرسمي، التي عكست أجواء الاحتفال المميزة.

ورغم حرص أحلام على عدم إظهار ملامح وجه ابنتها بشكل كامل، تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المنشورات، وانهالت التعليقات التي حملت عبارات التهنئة والدعوات لفاطمة بمزيد من النجاح والتوفيق في مسيرتها الأكاديمية.

وتُعرف أحلام بدعمها الدائم لأبنائها وحرصها على مشاركة محطاتهم المهمة مع جمهورها، وهو ما انعكس في الكلمات المؤثرة والمشاعر الصادقة التي رافقت احتفالها بهذه المناسبة العائلية السعيدة.