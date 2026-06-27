الظهور الأول الذي لم يتوقعه أحد.. ابنا بريتني سبيرز يقتحمان منصات الموضة في باريس

دبي - فريق التحرير: في مفاجأة غير متوقعة لجمهور الفنانة بريتني سبيرز، سجّل ابناها، شون بريستون وجيدن جيمس، ظهورهما الرسمي الأول كعارضي أزياء، مقتحمين منصات العرض العالمية من الباب العريض خلال أسبوع الموضة في باريس لعام ٢٠٢٦.

في التفاصيل، ​شهد يوم السادس والعشرين من يونيو الجاريظ مشاركة الشابين، اللذين تجمعهما سبيرز بزوجها السابق كافين فيدرلاين، في عرض أزياء المجموعات الرجالية لربيع وصيف ٢٠٢٧ الخاص بدار فيتمان الشهيرة، حيث اتجهت كل الأنظار إليهما في وسط منصة العرض.

​شون بريستون ( عشرين عاماً)، أطلّ مرتدياً بليزر طويلاً من الساتان الأسود المزين بالرقع، نسّقه مع قميص رسمي متناسق، ورابطة عنق رفيعة، وبنطال جينز فضفاض باهت اللون.

اما ​جيدن جيمس (تسعة عشر عاماً)، سار على خطى شقيقه الأكبر بإطلالة عصرية أنيقة، مكونة من قميص أبيض دون أكمام وبنطال جينز أزرق مع حزام جلدي بني ذي إبزيم ضخم، وزيّن مظهر بالسلاسل الفضية.

​على الرغم من الأهمية البالغة لهذا الحدث في مسيرة الشابين المهنية، اختار الأبوان بريتني سبيرز وكافين فيدرلاين، عدم حضور العرض، مفضلين ترك الساحة بالكامل لولديهما للاستمتاع بلحظة المجد والنجاح دون مشاركة أضواء الشهرة معهما.

و​رغم أن هذا العرض يمثل المرة الأولى التي يخطو فيها الشابان على منصة الأزياء، إلا أن جيدن جيمس، بدأ مؤخراً في إظهار شغف لافت بالموضة؛ حيث سجل حضوراً بارزاً في عرض “ديور كروز ٢٠٢٧”، الذي أقيم في لوس أنجلوس يوم الثالث عشر من مايو الماضي، وهو ما مثّل أول ظهور له على السجادة الحمراء منذ عشر سنوات، بعد أن فضّل الشقيقان طويلاً البقاء بعيداً عن صخب وسائل الإعلام.

لم يكن هذا التحول وليد الصدفة، إذ كشف والدهما كافين فيدرلاين، في مذكراته الصادرة عام ٢٠٢٥ بعنوان “You Thought You Knew”، عن طموحات ولديه، مشيراً إلى أن جيدن عاد بالفعل إلى لوس أنجلوس لملاحقة شغفه بالموسيقى، واصفاً إياه بأنه “يفيض بالطاقة الإبداعية والكاريزما منذ طفولته”. أما عن شون، فأوضح أنه يخطو خطواته بثقة نحو النضج وبناء مستقبله، معرباً عن فخره الشديد برؤيتهما ينموان ويعتمدان على أنفسهما.

​وكانت بريتني سبيرز، قد ألمحت في منشور سابق لها عبر “إنستغرام” يعود لعام ٢٠١٩، إلى أن ولدَيها أصبحا يفضلان الخصوصية والابتعاد عن الكاميرات مع تقدمهما في السن، ليعودا اليوم ويفاجئا العالم باختيارهما منصات الموضة العالمية كبوابة لظهورهما العلني الجديد.