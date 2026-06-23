بعد عامين على وفاته.. حسم مصير ثروة ليام باين الضخمة وهذا هو الوريث الوحيد

دبي - فريق التحرير: تناقلت وسائل إعلام عالمية تقارير تفيد بأن “بير غراي باين”، نجل الفنان الراحل ليام باين، البالغ من العمر تسع سنوات، أصبح الوريث الوحيد لثروة والده الضخمة، بعدما كُشف أخيراً عن الحجم الحقيقي للتركة التي ستؤول إليه.

ووفقاً لوثائق قانونية جديدة، آلت تركة نجم فرقة “One Direction” الراحل بالكامل إلى ابنه “بير”، فيما تُقدَّر القيمة الإجمالية للثروة بنحو ٢٨ مليون دولار أميركي.

وتشير التفاصيل إلى أنه يمكن استخدام جزء محدود من هذه الأموال حالياً لتغطية نفقات الطفل، على أن يُحتفظ بالقسم الأكبر منها ضمن صندوق ائتماني حتى بلوغه سن الثامنة عشرة.

وكان ليام باين قد توفي في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٤ إثر سقوطه من شرفة فندق “كاسا سور” في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، من دون أن يترك وصية رسمية مسجّلة.

وبناءً على ذلك، تم تعيين المغنية شيريل، والدة الطفل بير، إلى جانب المحامي المتخصص في قطاع الموسيقى ريتشارد براي، مديرين قانونيين لإدارة تركة باين، التي تضم بالإضافة إلى الأموال السائلة منزلاً فخماً مؤلفاً من خمس غرف نوم في إنجلترا.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “ذا صن” أن المؤثرة كيت كاسيدي، التي كانت على علاقة عاطفية بليام باين وقت وفاته، لا تنوي التقدم بأي مطالبة مالية أو قانونية للحصول على حصة من التركة.

يُذكر أن التحقيقات في قضية وفاة النجم الشهير أسفرت عن توجيه اتهامات رسمية إلى عدد من الأشخاص، بينهم موظفون في الفندق، بتهمة تزويده بمواد مخدرة قبل الحادثة.