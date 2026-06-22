بدور القاسمي تشهد حفل تخريج طلبة دفعة ربيع 2026 في «أميركية الشارقة»

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت سمو الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية بالشارقة، أمس، في قاعة المدينة الجامعية في الشارقة، حفل الجامعة بتخريج دفعة ربيع 2026، وهي أكبر دفعة خريجين في تاريخها حتى اليوم.

وشكلت المناسبة محطة مهمة في مسيرة 842 خريجاً وخريجة اجتمع فيها الخريجون وأسرهم وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وضيوف الجامعة احتفالاً بختام رحلة جامعية وبداية فصل جديد ضمن مجتمع خريجي الجامعة حول العالم.

وقالت سمو الشيخة بدور القاسمي، في كلمتها خلال الحفل: «لا يمثل التخرج نهاية لرحلة التعلّم، بل بداية مرحلة جديدة حافلة بالفرص والمسؤوليات، ويغادر خريجو دفعة ربيع 2026 الجامعة الأميركية في الشارقة في مرحلة يشهد فيها العالم تحوّلات جوهرية، وهم مزودون بالمعرفة والثقة والقدرة على التأثير في المستقبل بنزاهة ومسؤولية»، مشيرة إلى أن عالم اليوم بحاجة إلى «روّاد تغيير أشخاص يمتلكون الإرادة والقدرة على ابتكار حلول للتحديات التي تواجهنا، وتعزيز التماسك الإنساني، والإسهام الفاعل في خدمة المجتمع، ونفخر في الجامعة بإعداد خريجينا ليكونوا في طليعة من يقودون هذا الأثر الإيجابي ويصنعون مستقبلاً أفضل لمجتمعاتهم وللعالم».

من جانبه، قال الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة: يمثل حفل التخريج إحدى أكثر اللحظات أهمية في حياة الجامعة لأنه يجسد أثر رسالتنا بأسمى صورة. لقد أنهت دفعة ربيع 2026 دراستها في مرحلة يشهد فيها العالم تغيرات متسارعة وحالة من عدم اليقين على المستويين الإقليمي والعالمي وتوقعات متزايدة تجاه ما يمكن للخريجين أن يقدموه لمجتمعاتهم يغادرنا الخريجون وهم يحملون معهم ما هو أكثر من المعرفة الأكاديمية، فهم يمتلكون القدرة على التفكير النقدي، والعمل بنزاهة ومهارات التكيف بثقة والقيادة بهدف واضح. ومع بداية فصل جديد في حياتهم ينضمون إلى مجتمع خريجي الجامعة الذين يواصلون من خلال سمعتهم لدى أصحاب العمل، وتأثيرهم في مختلف القطاعات تعزيز مكانة الجامعة الأميركية في الشارقة في دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

وتحدث دانيال زكريا إندراوس، خريج الهندسة الكهربائية، نيابة عن الخريجين خلال الحفل ملقياً كلمة بعنوان «القيادة في زمن عدم اليقين» وفي الحفل المسائي ألقت أريانا كرزاي خريجة التمويل كلمة بعنوان «قراءة العالم في الجامعة الأميركية في الشارقة».

كما كرّم الحفل عددًا من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الذين أسهم عطاؤهم في إثراء الحياة الفكرية والتطور المؤسسي للجامعة، وحصل كل من الدكتور فيرنون بيدرسون من قسم الدراسات الدولية، والدكتور يوسف سلامين من قسم الفيزياء، والدكتور عادل التميمي من قسم الهندسة المدنية على لقب أستاذ فخري، فيما تم تكريم الدكتور جمال عبدالله من قسم الهندسة المدنية بلقب أستاذ متميز.

واحتفت الجامعة أيضاً بالتميز الطلابي خلال الحفلين، حيث مُنح «كأس رئيس الجامعة» لكل من تيموثي جوزيف في هندسة الكمبيوتر، وعبدالله محمد صالح في الهندسة الكهربائية، وجود حمدان في الرياضيات بعد تحقيقهم معدلاً تراكمياً كاملاً بلغ 4.00.

كما مُنح «كأس مدير الجامعة» الذي يكرم التفوق الأكاديمي والمساهمة البارزة في الحياة الطلابية لكل من محمد فيدها في الهندسة الصناعية، وسانجانا بهارواني في الإدارة. ويحتفي هذا التكريم بالطلبة الذين تميزوا بقيادتهم وخدمتهم للمجتمع ومشاركتهم الطلابية، وتأثيرهم الإيجابي في زملائهم.

وشهد حفل التخريج أيضاً محطة تاريخية للجامعة، إذ أصبحت الخريجة رنا جمشيد أول خريجة من برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال تخصص التمويل، كما شهد الحفل تخريج أول دفعة من برنامج بكالوريوس العلوم في العلوم البيئية والاستدامة في الجامعة، بما يؤكد تركيز الجامعة المتنامي على الاستدامة والتعليم المواكب للمستقبل.

وضمت دفعة ربيع 2026 ما مجموعه 842 خريجاً وخريجة، منهم 714 من طلبة البكالوريوس و128 من طلبة الدراسات العليا. كما ضمت الدفعة 450 خريجة و392 خريجاً يمثلون 55 جنسية، من بينهم 193 من مواطني دولة الإمارات.

وتحتل الجامعة الأميركية في الشارقة، وفقاً لتصنيفات «كيو إس» للجامعات العالمية لعام 2027، المرتبة الأولى في دولة الإمارات في السمعة التوظيفية لدى أصحاب العمل وتأتي ضمن أفضل ثلاث جامعات في الدولة في مخرجات التوظيف كما حلت الجامعة في المرتبة الرابعة عربياً في السمعة التوظيفية لدى أصحاب العمل ضمن تصنيفات «كيو إس» للجامعات العالمية لعام 2026، ما يؤكد الثقة الكبيرة التي يوليها أصحاب العمل لخريجي الجامعة، ونجاحها المستمر في إعداد خريجين قادرين على الإسهام في مهنهم ومجتمعاتهم.