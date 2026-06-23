تايلور سويفت تخطف الأنظار بدعمها لخطيبها… والزفاف يقترب

دبي - فريق التحرير: خطفت الفنانة تايلور سويفت الأنظار، أمس الإثنين، بإطلالة ربيعية مبهجة خلال حضورها لدعم خطيبها ترافيس كيلسي، نجم فريق “كانساس سيتي تشيفس”، في افتتاح فعاليات تجمع “جامعة التايت إيند” السنوي في مدينة ناشفيل.

وجاء هذا الظهور المشترك بعد أيام قليلة من قضاء الثنائي عطلتين منفصلتين برفقة أصدقائهما المقربين، احتفالاً باقتراب موعد زفافهما المرتقب.

وظهرت سويفت بفستان قصير من الجاكار الأصفر المزدان بالورود، في صورة تذكارية نشرها الحساب الرسمي للمبادرة عبر “إنستغرام”، إلى جانب خطيبها كيلسي وزميليه المؤسسين للمبادرة جورج كيتل وزوجته كلير، وغريغ أولسن وابنته تالبوت. وأُرفقت الصورة بتعليق جاء فيه: “هذه الصورة تستحق أن تكون غلاف الكتاب السنوي للمؤسسة”.

وتُعد “جامعة التايت إيند”، التي انطلقت عام ٢٠٢١، مبادرة تهدف إلى جمع لاعبي هذا المركز في كرة القدم الأمريكية لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات بينهم، إلى جانب دعم عدد من المبادرات الخيرية وجمع التبرعات لصالح مؤسسات إنسانية يختارها مؤسسو المشروع.

ويُعتبر هذا الظهور الثاني لتايلور سويفت ضمن فعاليات المؤسسة، بعدما فاجأت الجمهور في يونيو من العام الماضي بصعودها إلى المسرح خلال حفل “Tight Ends & Friends” في مسرح “بروكلين بول”، حيث أدّت أغنيتها الشهيرة “Shake It Off” وأهدتها إلى اللاعبين المشاركين.

ومن المقرر أن تُقام النسخة الجديدة من الحفل الموسيقي المصاحب للفعاليات مساء اليوم الثلاثاء، ٢٣ يونيو، في قاعة “ذا بيناكل” بمدينة ناشفيل، وسط توقعات بمشاركة مفاجئة لعدد من نجوم الفن والرياضة.

ويتزامن هذا الظهور مع تزايد التكهنات حول اقتراب زفاف سويفت وكيلسي خلال الصيف الحالي، بعدما أعلنا خطوبتهما رسمياً في صيف ٢٠٢٥.