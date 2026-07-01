مفاجأة قبل زفاف تايلور سويفت… اسمٌ ملكي بارز يغيب

دبي - فريق التحرير: كشفت مجلة بيبول أن الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون لن يكونا من بين المدعوين إلى حفل زفاف النجمة تايلور سويفت ولاعب كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي، منهيةً بذلك أسابيع من التكهنات التي أحاطت بإمكانية حضورهما هذا الحدث المنتظر.

وكانت الشائعات قد ازدادت بعدما ألمح أمير ويلز مازحاً، خلال ظهوره في برنامج “Heart Breakfast” في مايو الماضي، إلى أنه يأمل في الحصول على دعوة لحضور الزفاف. وعندما سُئل عمّا إذا كان قد تلقى بالفعل دعوة، اكتفى بالرد مبتسماً: “لا تعليق”، قبل أن يضيف: “آمل ذلك، وأعتقد أنه قد تكون هناك دعوة في الطريق، لكن سنرى”.

وأشعلت تصريحاته آنذاك التكهنات حول احتمال ظهور مفاجئ له ولزوجته في أحد أكثر حفلات الزفاف المنتظرة لعام ٢٠٢٦، خاصة أنه أكد خلال المقابلة أن أبناءه، الأميرة شارلوت والأمير لويس، من المعجبين الكبار بتايلور سويفت، مشيراً إلى أن شارلوت “مهووسة” بأغانيها.

ورغم غياب أمير وأميرة ويلز عن المناسبة، فإن العلاقة الودية بين العائلة الملكية البريطانية وتايلور سويفت تعود إلى أكثر من عقد. فقد التقى الأمير وليام بالمغنية الشهيرة للمرة الأولى عام ٢٠١٣ خلال حفل خيري في قصر كنسينغتون، وشارك حينها النجم جون بون جوفي أداءً عفوياً لأغنية “Livin’ on a Prayer”.

كما حظي لقاء سويفت والعائلة الملكية باهتمام واسع خلال جولتها الغنائية “Eras Tour” في لندن عام ٢٠٢٤، حيث التقطت صورة تذكارية خلف الكواليس مع الأمير وليام وطفليه جورج وشارلوت، بينما ظهر ترافيس كيلسي في صورة أخرى مع أفراد العائلة، وانتشرت اللقطات حينها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن تايلور سويفت وترافيس كيلسي، البالغين من العمر ٣٦ عاماً، أعلنا خطوبتهما في أغسطس ٢٠٢٥ بعد علاقة استمرت عامين، فيما يشبّه كثيرون زفافهما المرتقب بـ”الزفاف الملكي الأميركي” نظراً لحجم الاهتمام الإعلامي والجماهيري الذي يرافقه.