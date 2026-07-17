احتفال خاص يجمع أحمد السعدني وزوجته… وهذا ما لفت الأنظار (شاهدوا الصور)

دبي - فريق التحرير: احتفلت الكاتبة والروائية ميرنا الهلباوي بعيد ميلاد زوجها، الممثل أحمد السعدني، في لفتة رومانسية شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”.

وبهذه المناسبة، نشرت ميرنا صورة رومانسية تجمعها بالسعدني من كواليس حفل زفافهما، ووجّهت إليه رسالة حب مقتضبة باللغة الإنجليزية، كتبت فيها: “عيد ميلاد سعيد يا أحمد.. أحبك كثيرًا.”

كما شاركت عبر خاصية “القصص” صورة حديثة من أجواء الاحتفال، ظهرت فيها إلى جانب زوجها أمام قالب حلوى مبتكر باللونين الأبيض والأسود، صُمّم على شكل رقعة شطرنج وحمل عبارة “كش ملك”، وأرفقت الصورة بخلفية موسيقية لأغنية “كل سنة” للفنان محمود العسيلي.

ويأتي هذا الاحتفال بعد أسابيع قليلة من حفل زفافهما الذي خطف الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتسم بأجواء عائلية مؤثرة، وشهد حضور عدد من نجوم الفن والأصدقاء المقربين، إلى جانب نجلي أحمد السعدني اللذين شاركا والدهما فرحته بهذه المناسبة.

وكان السعدني قد فاجأ جمهوره في شهر حزيران (يونيو) الماضي بإعلان زواجه رسميًا، إذ نشر عبر حسابه على “إنستغرام” صورًا من عقد القران، واكتفى بالتعليق عليها بكلمة: “اتجوزنا”، لينهي بذلك التكهنات والشائعات التي أحاطت بطبيعة علاقتهما لفترة طويلة.