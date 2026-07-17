تعرّفوا على نجوم هوليوود والموسيقى الذين يجتمعون في نهائي المونديال… وتوم كروز يتصدّر المشهد

دبي - فريق التحرير: كشفت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن مزيد من التفاصيل الخاصة بحفل ختام نهائي كأس العالم ٢٠٢٦، المقرر إقامته يوم الأحد ١٩ يوليو على ملعب نيويورك – نيوجيرسي، في احتفال يُسدل الستار على أكبر نسخة في تاريخ البطولة.

وشهدت نسخة ٢٠٢٦ مشاركة ثمانٍ وأربعين دولة، واستضافتها ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المونديال.

وأكد “فيفا” أن حفل الختام سيجمع بين كرة القدم والموسيقى والترفيه، وسيشهد مشاركة نخبة من النجوم العالميين، يتقدمهم النجم الهوليوودي توم كروز، إلى جانب الفنانة نيكول شيرزينغر والمغنية الإيطالية لورا باوزيني، والنجم البريطاني روبي ويليامز، إضافة إلى صانع المحتوى الشهير IShowSpeed، الذي كان من أبرز الوجوه الحاضرة طوال منافسات البطولة.

كما ستقدم النجمة الأميركية جنيفر هدسون النشيد الوطني الأميركي قبل انطلاق المباراة النهائية.

ومن المنتظر أن يعكس الحفل أجواء الافتتاح، عبر رحلة فنية تستعرض ثقافات الدول المستضيفة وأبرز اللحظات الكروية والموسيقية التي ميزت البطولة، قبل تتويج بطل العالم الجديد.

ولن يقتصر المشهد الفني على حفل الختام، إذ سبق أن أعلن “فيفا” عن إقامة أول عرض فني بين شوطي نهائي كأس العالم في تاريخ البطولة، بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم العالم، هم جاستن بيبر، برنا بوي، مادونا، شاكيرا، وفرقة BTS، في عرض يستمر أحد عشر دقيقة.

ويتولى المغني كريس مارتن، قائد فرقة Coldplay، الإشراف على هذا العرض، الذي سيدعم صندوق FIFA Global Citizen Education Fund الهادف إلى توسيع فرص التعليم وممارسة كرة القدم للأطفال حول العالم.

ويواصل نهائي كأس العالم ٢٠٢٦ رفع سقف المفاجآت، مع إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انضمام النجم ال بوست مالون إلى قائمة المشاركين في الحفل الختامي للبطولة.

وأكد “فيفا” أن بوست مالون سيتصدر حفل الختام الذي سيُقام قبل انطلاق المباراة النهائية يوم الأحد على ملعب ميتلايف في مدينة إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي.