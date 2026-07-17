بالصور: أحضان وقبلات في بودروم… بطلة “طموح أعمى” بيرجه أكالاي وحبيبها يخطفان الأنظار

دبي - فريق التحرير: خطف الثنائي التركي بيرجه أكالاي وحبيبها الممثل هاكان كورتاش الأنظار خلال إجازتهما الصيفية في مدينة بودروم، حيث رصدهما المصورون وهما يستمتعان بأجواء رومانسية على الشاطئ، في لقطات لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واختار النجمان قضاء عطلتهما بعد موسم فني حافل، إذ أمضيا أوقاتًا هادئة على شواطئ بحر إيجه، وسط أجواء مليئة بالحب والانسجام.

ولفتت بيرجه أكالاي الأنظار بإطلالتها الصيفية، بينما ظهر الثنائي وهما يتبادلان الأحاديث على الشاطئ قبل أن ينزلا إلى البحر، حيث تبادلا العناق والابتسامات واللحظات العفوية التي عكست متانة علاقتهما.

ولم يلتفت الحبيبان إلى أنظار المتواجدين حولهما، واستمتعا بإجازتهما بكل عفوية، وسط أجواء رومانسية طغت على ظهورهما، فيما انتشرت صورهما سريعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أثنوا على انسجامهما.

ونشرت صفحة “Magazin Türk” عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للثنائي خلال إجازتهما في بودروم، حيث وثّقت لحظاتهما الرومانسية على الشاطئ، لتنتشر اللقطات سريعًا وتحظى بتفاعل واسع من الجمهور.

نذكر أن بيرجي أكالاي في رصيدها عشرات الأعمال منها مشاركتها في مسلسلات: “عاصي، حبّ في مهبّ الرّيح ، عروسات غاضبات، حبّ أبيض أسود، لا تبكي امي”، بابل، من أعمالها أيضًا “الصّيف الأخير”، “المقبرة”.

أيضًا مسلسل “الطموح الأعمى” الذي جمعها مع إبراهيم تشيليكول على نتفليكس.