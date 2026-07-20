في نهاية كأس العالم: فيران توريس حديث الجماهير، شاكيرا تتصدر المشهد وبيكيه يكتفي بالمشاهدة

دبي - فريق التحرير: تسلّم النجم الإسباني فيران توريس جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس العالم ٢٠٢٦ من النجمة شاكيرا والممثل الكوميدي كيفن هارت، بعدما قاد منتخب بلاده إلى التتويج باللقب، ليُوصف بـ”البطل الحقيقي” لإسبانيا بفضل أدائه الحاسم في المباراة النهائية.

وفي نهائي كأس العالم ٢٠٢٦، تغلّب المنتخب الإسباني على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد، ليتوج بلقب البطولة. وحصل توريس، الذي دخل بديلاً، على جائزة أفضل لاعب في المباراة المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعدما سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة ١٠٦ من الوقت الإضافي، مانحاً “لا روخا” لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

وأثارت شاكيرا تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت وهي تتبادل أجواءً ودية مع فيران توريس عقب تسليمه الجائزة. وسرعان ما قارن المتابعون هذه اللقطات بعلاقة شاكيرا السابقة مع نجم كرة القدم المعتزل جيرارد بيكيه، معتبرين أن الأخير قد يشعر بالغيرة بعد ظهورها إلى جانب توريس الأصغر سناً. كما لفت كثيرون إلى أن هذه المشاركة تُعد الرابعة لشاكيرا في فعاليات كأس العالم، متفوقةً بذلك على بيكيه الذي شارك مع منتخب إسبانيا في نسخ ٢٠١٠ و٢٠١٤ و٢٠١٨ فقط.

وفي المقابل، حضر جيرارد بيكيه المباراة النهائية من المدرجات برفقة حبيبته كلارا شيا ونجلَيه، ميلان وساشا، لمتابعة المواجهة التي انتهت بتتويج إسبانيا باللقب. وجاء ظهوره العائلي بالتزامن مع تداول صور شاكيرا وهي تسلّم فيران توريس جائزة أفضل لاعب في المباراة، ما أشعل المزيد من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث واصل المتابعون عقد المقارنات بين المشهدين.

وبعد تقييم الأداء، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسمياً اختيار فيران توريس أفضل لاعب في المباراة النهائية، بعدما لعب دور البطولة وقاد إسبانيا إلى التتويج بأغلى الألقاب الكروية.