معالي المستشار تركي آل الشيخ يعلن إطلاق هوية اليوم الوطني السعودي لعام ٢٠٢٦ تحت شعار “عزّنا بطبعنا”

دبي - فريق التحرير: أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، اليوم (الإثنين)، إطلاق هوية اليوم الوطني السعودي لعام ٢٠٢٦، تحت شعار “عزّنا بطبعنا”، لتوفير هوية بصرية موحدة تسترشد بها الجهات في مختلف التطبيقات والمواد الإعلامية والاتصالية، بما يسهم في توحيد المخرجات، وتحقيق الاتساق في إبراز هوية اليوم الوطني السعودي عبر مختلف المنصات والفعاليات.

وتمثّل الهوية مرجعًا بصريًا موحدًا يعكس مكانة اليوم الوطني السعودي، ويسهم في توحيد حضوره عبر مختلف الاستخدامات، مما يعزز ظهور المناسبة بصورة تليق بمكانتها الوطنية.

وتعبّر الهوية عن الاعتزاز بالوطن والانتماء إليه، وتستمد فكرتها من الطباع والقيم الأصيلة التي تميز المجتمع السعودي، وفي مقدمتها الشجاعة، والرؤية، والأصالة، والهمّة، والجود، والكرم، كما تواصل الهوية هذا العام استخدام شعار “عزّنا بطبعنا” بعد حضوره في هوية العام الماضي.

وتظهر القيم الرئيسة للهوية من خلال عبارات: “عزّنا بشجاعتنا”، و”عزّنا برؤيتنا”، و”عزّنا بأصالتنا”، و”عزّنا بهمّتنا”، و”عزّنا بجودنا”، و”عزّنا بكرمنا”، حيث تعبّر كل عبارة عن طبع أصيل في المجتمع السعودي، وتجتمع جميعها تحت الشعار الرئيس “عزّنا بطبعنا”.

ويجمع التصميم البصري للهوية بين الخط الهندسي والزخارف المستوحاة من فنون النسيج التقليدي في المملكة، كما تعتمد الهوية الخط السعودي خطًا رئيسًا في مختلف تطبيقاتها، ما يعبّر عن الأصالة والوحدة والاعتزاز بالهوية السعودية.

ودعت الهيئة العامة للترفيه الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية إلى توحيد استخدام هوية اليوم الوطني السعودي في الفعاليات والمبادرات والمواد الإعلامية والاتصالية المرتبطة بالمناسبة، والالتزام بدليل الهوية المعتمد، كما يمكن الوصول لدليل الهوية وجميع ملفاتها للتحميل والاستخدام عبر الرابط: اضغط هنا