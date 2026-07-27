هل تجاوزت نيكول كيدمان طلاقها؟.. ظهور حميم مع رجل أعمال يثير التساؤلات

دبي - فريق التحرير: أثارت النجمة نيكول كيدمان موجة واسعة من التكهنات حول دخولها في علاقة عاطفية جديدة، بعدما شوهدت برفقة رجل الأعمال مايكل رينشتاين خلال عطلتها الصيفية في مدينة بورتوفينو الإيطالية.

وبحسب صور حصل عليها موقع Page Six، أمضى الثنائي أوقاتاً مريحة إلى جانب مسبح فندق Belmond Splendido، حيث تبادلا الضحكات والابتسامات، في مشاهد بدت ودية وقريبة. كما أظهرت إحدى اللقطات رينشتاين وهو يرفع مازحاً قبعة كيدمان القشية البيضاء عن وجهها، فيما ظهر في صورة أخرى وهو يقترب منها أثناء جلوسهما على كراسي الاسترخاء بجانب المسبح، ما زاد من الشائعات حول طبيعة علاقتهما.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يُرصد فيها الثنائي معاً، إذ التقطت لهما الصور في الثامن عشر من يوليو الجاري أثناء حديث ودي خارج غرفة كيدمان في الفندق بمدينة بورتوفينو، قبل أن يعودا للظهور مجدداً في أجواء بدت أكثر انسجاماً حول المسبح.

ويُعد مايكل رينشتاين من رجال الأعمال البارزين في الولايات المتحدة، وهو من مواليد لوس أنجلوس، وقد أسس شركته العالمية للاستثمار في الملكية الخاصة عام ٢٠١٣، ويتولى حالياً منصبي رئيس مجلس الإدارة وكبير مسؤولي الاستثمار فيها.

ونقل مصدر مقرب من “كيدمان” (٥٩ عامًا)، أنها تركز حالياً على استعادة سعادتها بعد انتهاء زواجها، مؤكداً أنها بذلت كل ما في وسعها للحفاظ على أسرتها، لكنها اليوم تشعر بالرضا عن حياتها، فيما تبقى ابنتاها الأقرب إلى قلبها والداعم الأكبر لها.

ويأتي هذا الظهور بعد أشهر من انتهاء زواج نيكول كيدمان وكيث إوربان، إذ أعلنا انفصالهما في سبتمبر ٢٠٢٥، قبل أن يُستكمل الطلاق رسمياً في يناير ٢٠٢٦، منهين بذلك زواجاً استمر تسعة عشر عاماً.

وكانت تقارير صحفية سابقة، نشرتها مجلة Star Magazine، قد أشارت إلى أن كيدمان اتخذت قراراً بالابتعاد عن الارتباط بالمشاهير، بعدما رأت أن العلاقات داخل الوسط الفني تفتقر في كثير من الأحيان إلى الاستقرار، إضافة إلى أن طبيعة عملها التي تتطلب السفر المستمر تجعلها تبحث عن شريك يتفهم جدولها المزدحم ولا يمانع فترات الغياب الطويلة.

وأضافت التقارير أن كيدمان استلهمت هذه القناعة من صديقتها وزميلتها في مسلسل Big Little Lies، ريس ويذرسبون، التي ارتبطت برجل الأعمال أوليفير هارمان، كما يتماشى ذلك مع التوجه الذي تحدثت عنه جينيفر أنيستون بشأن سعادتها مع الكاتب جيم كيرتيس، في مؤشر على ميل عدد من نجمات هوليوود إلى الابتعاد عن العلاقات مع النجوم والاتجاه نحو شركاء من خارج الوسط الفني.

ورغم كل هذه التكهنات، لم تُصدر نيكول كيدمان أو مايكل رينشتاين أي تعليق رسمي بشأن طبيعة علاقتهما حتى الآن، لتبقى الصور وحدها وقوداً للشائعات التي تتصدر عناوين الصحافة العالمية.