أحمد سعد يفاجئ الجمهور… ابنته جودي بطلة أغنيته الجديدة “كده كده”

دبي - فريق التحرير: بعد أيام من التشويق الذي أثار فضول الجمهور ودفعه للتساؤل عن هوية شريكة أحمد سعد في أغنيته الجديدة “كده كده”، كشف الفنان المصري أخيراً عن المفاجأة، معلناً أن ابنته جودي هي من تشاركه الأغنية، في أول تعاون غنائي يجمعهما. (http://www.instagram.com/p/DbQfN9IMTOv/)

وتُعد “كده كده” واحدة من أغنيات أحمد سعد الجديدة لموسم الصيف، إذ تأتي بإيقاع حيوي وأجواء مرحة تعكس روح الموسم، فيما تضفي مشاركة جودي لمسة عائلية وعفوية تمنح العمل خصوصية مختلفة، ليصبح أحد أبرز مفاجآت الموسم.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد سعد ونادر حمدي، وتوزيع نادر حمدي.

ويأتي الكشف عن “كده كده” ضمن استعدادات أحمد سعد لإطلاق ألبومه الجديد “إلكترو”، المقرر صدوره قريباً، والذي يضم مجموعة من الأغنيات الجديدة، يقدم من خلالها تجربة موسيقية مختلفة تمزج بين الإيقاعات العصرية والأفكار المتنوعة، في إطار رؤية فنية جديدة لموسم الصيف.