إيرينا شايك تخطف قلب الحبيب السابق لكيندال جينر

دبي - فريق التحرير: كشفت مصادر مطلعة عن وجود علاقة عاطفية تجمع بين عارضة الأزياء إيرينا شايك (٤٠ عامًا) ونجم كرة السلة الأميركي وهداف فريق فينيكس صنز، ديفين بوكر (٢٩ عامًا)، الحبيب السابق لعارضة الأزياء كيندال جينر.

وأكد مصدر مقرب أن شايك معجبة جدًا بنجم دوري الـNBA، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تظهر في مدرجات مبارياته خلال الموسم المقبل لدعمه.

وشوهد الثنائي مؤخرًا معًا في منطقة الهامبتونز بولاية نيويورك، حيث انتشرت صورة لبوكر أثناء خروجه من أحد المقاهي في إيست هامبتون.

ونقل موقع Page Six عن مصدر أن الثنائي تعرّفا إلى بعضهما قبل بضعة أشهر عبر أصدقاء مشتركين، وأنهما يحرصان على قضاء أكبر وقت ممكن معًا خلال العطلة الصيفية قبل انطلاق معسكرات التدريب للموسم الرياضي الجديد.

ويملك الطرفان سجلًا حافلًا بالعلاقات الشهيرة في عالمي الفن والرياضة؛ فقد ارتبطت شايك سابقًا بالنجم برادلي كوبر (٥١ عامًا) بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٩، وتشارك معه رعاية ابنتهما ليا البالغة من العمر ٩ سنوات. كما دخلت في علاقة قصيرة مع المغني كانييه ويست (٤٨ عامًا) عام ٢٠٢١، ثم ارتبط اسمها بنجم كرة القدم الأميركية السابق توم برادي (٤٨ عامًا) عام ٢٠٢٣. أيضًا ارتبطت بعلاقة عاطفية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أما ديفين بوكر، فجمعته علاقة متقطعة مع نجمة عائلة كردشيان كيندال جينر (٣٠ عامًا) بين عامَي ٢٠٢٠ و٢٠٢٢.

ومن جهتها، يبدو أن كيندال جينر تجاوزت علاقتها ببوكر، إذ يرتبط اسمها حاليًا بالممثل الأسترالي جاكوب إيلوردي (٢٩ عامًا). وأفاد مصدر مقرب بأنها معجبة جدًا ببطل مسلسل Euphoria وتتحمس لعلاقتهما، مع حرصها على حمايته من الضغوط الإعلامية التي غالبًا ما ترافق مواعدة أحد أفراد عائلتها الشهيرة.