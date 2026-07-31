زفاف كريستيانو وجورجينا يجمع المشاهير… قائمة مدعوين تشعل الترقب

دبي - فريق التحرير: أشعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز موجة جديدة من التكهنات حول موعد زفافهما، بعدما ظهرا وهما يرتديان خواتم ألماس متطابقة خلال إقامتهما الأخيرة في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وأثارت المجوهرات المتطابقة شائعات حول استعداد الثنائي للزواج في البرتغال خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تداول تقارير تشير إلى أن منطقة سينترا قد تكون الموقع المحتمل لإقامة الحفل.

وظهر رونالدو وجورجينا بالخواتم أثناء صعودهما إلى يخت النجم الفاخر قبالة سواحل مايوركا في وقت سابق من هذا الأسبوع، قبل أن تزيد جورجينا من حدة التكهنات بعدما نشرت عبر حسابها على “إنستغرام” صوراً خلال سفرهما على متن طائرة خاصة، ظهرت فيها الخواتم بشكل واضح.

وأفادت تقارير إعلامية في البرتغال بأن حفل الزفاف قد يُقام في قصر كِنتا دا ريغاليرا التاريخي في مدينة سينترا، بعدما أشارت شخصية تلفزيونية إلى أن الموقع قد يكون المكان المحتمل للمراسم، إلا أن هذه المعلومات لا تزال غير مؤكدة، خصوصاً مع استمرار فتح الموقع أمام الزوار خلال الفترة التي يُقال إن الحفل سيقام فيها.

وكان كريستيانو رونالدو قد تحدث سابقاً عن رغبته في الزواج من جورجينا، فيما أعلن الثنائي خطوبتهما في أغسطس من العام الماضي بعد علاقة استمرت ٨ سنوات، من دون الكشف حتى الآن عن موعد رسمي أو مكان محدد للزفاف.

وفي حال صحت التقارير، فمن المتوقع أن يكون الزفاف من أكثر حفلات المشاهير حضوراً، إذ تداولت تقارير قائمة أسماء ضخمة من عالم الرياضة والفن، بينهم كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، ريو فرديناند، جنيفر لوبيز، دريك، ريهانا، ترافيس سكوت، خبيب نورمحمدوف، رودريغو، سكوت ديسيك، فان ديزل، بيرس مورغان وIShowSpeed.

وفي سياق آخر، يقضي رونالدو فترة راحة مع عائلته بعد خيبة أمل البرتغال في كأس العالم، وشارك لحظات خاصة مع نجله الأكبر كريستيانو جونيور، البالغ من العمر ١٦ عاماً، والذي يسير على خطى والده في كرة القدم ويلعب في أكاديمية نادي النصر السعودي.

ومازح رونالدو نجله خلال عطلة العائلة، بعدما نشر صورة جمعتهما وهما بلا قمصان، وعلّق بطريقة طريفة على الفارق بين بنيته الجسدية وبنية ابنه، في إشارة إلى أنه لا يزال أمامه الكثير من العمل قبل الوصول إلى مستوى والده الأسطوري.