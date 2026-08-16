بين المقاعد الخالية ورسائل الدعم.. كواليس غياب عائلة رونالدو عن زواجه

دبي - فريق التحرير: أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو موجة عارمة من التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بظهوره الرسمي الأخير بعد زواجه مدنياً من جورجينا رودريغيز فحسب، بل بسبب المشهد الذي طغى على الحفل والمتمثل في غياب كافة أفراد عائلته المقربين عن هذه اللحظة الاستثنائية.

رغم إقامة عقد زواجه داخل مقرهما السكني الفاخر في مدينة كاشكايش البرتغالية بحضور أطفالهما الخمسة وأربعة شهود فقط من الأصدقاء المقربين، إلا أن غياب والدة “الدون” -دولوريس أفيرو- وأشقائه الثلاثة (هوغو، إلما وكاتيا) شَكّل المفاجأة الأبرز للرأي العام، ما فتح الباب أمام تكهنات حول طبيعة العلاقات العائلية وكواليس القرار.

​وللحد من انتشار الشائعات حول وجود خلافات أسريّة، شهدت الساعات التالية لإعلان الزواج تحركات سريعة لإظهار التضامن العائلي، اذ بادرت الوالدة وشقيقته “كاتيا” بإظهار الدعم عبر حساباتهما الرقمية من خلال وضع رموز عاطفية (قلوب) تعليقاً على منشور الزفاف.

​ لم تكتفِ الشقيقة كاتيا بالتفاعل الرقمي، بل توجهت في اليوم التالي مباشرة قادمة من جزيرة ماديرا لتفقد شقيقها في مقره الجديد، في خطوة لتأكيد متانة العلاقات ونفي شائعات الجفاء.

​خيار خاص أم خلافات مكتومة؟

​يبقى التساؤل قائماً بين الجماهير والمتابعين عما إذا كان غياب العائلة يرجع لرغبة الثنائي في إبقاء عقد زواجهما المدني إجراءً قانونياً ضيقاً ومقتصراً على المقربين جداً، أم أن كواليس هذا الغياب تحمل في طياتها تفاصيل لم تُكشف بعد.